Російські окупанти зранку 8 вересня обстріляли Херсонщину з авіації – скинули бомбу на Одрадокам’янку. Є загиблі та поранені внаслідок атаки.

Про НСН повідомляє з посиланням на повідомлення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та очільника ОВА Олександра Прокудіна.

Відомо про трьох загиблих цивільних — двох жінок та чоловіка. Ще четверо місцевих мешканців отримали поранення.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери.

54-річну та 62-річну жінок шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, проходитимуть лікування амбулаторно.

Окрім того, окупанти поцілили мінометами по Веселому. Там поранений 67-річний чоловік. Наразі він перебуває у лікарні.

Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 8 вересня близько 09:10 російські військові вкотре атакували село у Тягинській громаді Бериславського району керованими авіабомбами, повідомили у прокуратурі.

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