На Херсонщині окупанти вбили 6-річного хлопчика, ще четверо людей поранені. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає НСН.

Росіяни вночі здійснили атаку по Білозерській громаді.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, що 14 вересня 2023 року після 00:00 окупанти з артилерії обстріляли с. Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області.

Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Внаслідок цього травми несумісні із життям отримав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізований його брата 13 років. Також поранення дістало троє сусідів, які намагалися допомогти але теж потрапили під ворожий вогонь.

Пошкоджено понад приватні будинки, господарські споруди.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

На Херсонщині окупанти атакували Білозерську громаду: фото

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