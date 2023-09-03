Російські окупанти в черговий раз обстріляли Херсонську область. В цей раз вони били по житловим будинкам у Білозерці

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє НСН.

“Близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина”, – заявив він.

В результаті російського обстрілу 35-річний чоловік загинув на місці.

Його 36-річна дружина та 9-річна дочка отримали поранення і були доставленні до лікарні.

Окупанти обстріляли Херсонську область – під ворожий удар потрапила родина, є жертви

Крім того, травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель.

Ситуація в Херсонській області

Після того як Сили оборони звільнили правий берег Дніпра в Херсонській області, російські терористи, використовуючи важке озброєння та авіацію, майже щодня обстрілюють регіон та обласний центр.

2 вересня росіяни вночі вкрили вогнем Херсон, внаслідок чого поранення отримали двоє людей. Одна з постраждалих 69-річна жінка, яка отримала мінно-вибухову травму, а інший – 49-річний чоловік, якого госпіталізували з осколковим пораненням грудної клітини.

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