Відома волонтерка з Дніпра потрапила в жахливу ДТП – її чоловік загинув (фото)

Відома волонтерка з Дніпра потрапила в жахливу ДТП і втратила чоловіка. Про трагедію повідомила донька волонтерки Дар’я Чижик на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

Волонтерка з Дніпра Катерина Чижик та її чоловік Михайло потрапили в страшну ДТП на шляху до Кривого Рогу. На жаль, чоловік загинув на місці. За життя Катерини зараз борються лікарі.

Аварія сталася вчора, 21 серпня. Подружжя їхало до рідних в Кривий Ріг, але планувало незабаром повернутися до Дніпра, щоб допомогти доньці збиратися до університету. Не судилося…

Дар’я написала:

Вчора моє серце розбилося вщент. Воно досі продовжує це робити щосекунди.

Мої батьки, мама і вітчим, якого я вже багато років називаю татом, потрапили в аварію. Від отриманих травм тато помер на місці. Мама знаходиться в важкому стані в реанімаційному відділенні немісцевої лікарні.

Вони їхали до родини в Кривий Ріг, щоб ми разом поїхали додому, в Дніпро, збирати мої речі в університет. Пізніше, ми б поїхали разом у Львів, починати новий етап мого життя. Що ж, новим він став, це правда, от тільки з інших причин

Дівчина розповіла, що історія кохання її мами і вітчима почалася в 2014 році, під час однієї з чергових його ротацій в АТО, коли Катерина, маленька волонтерка, привезла гуманітарну допомогу.

«9 років зі знайомства, 8 років сумісного життя однією родиною, до однієї секунди… Їхнє кохання могло б перемогти все, окрім часу, якого у нас було замало”, – написала Даша

За її словами, сьогодні зранку, після перенесених операцій, мама прийшла на певний час в свідомість, її стан стабільний. Лікарі намагаються вселяти надію.

З Михайлом прощатимуться завтра у Кривому Розі, звідки він був родом.

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