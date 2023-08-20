У вересні мала йти в перший клас – що відомо про 6-річну Софійку, яка загинула від російської ракети у Чернігові

19 серпня окупанти нанесли удар по Чернігівському Драматичному театру. Історія шестирічної Софійки, яка загинула від російської ракети у Чернігові

Що відомо про загиблу шестирічну дівчинку розповідають Факти, передає НСН.

«Моліться за мою дитину. Ракета влучила в неї. Ми зараз у Чернігівській обласній лікарні. В мене дитинка на руках вмирає. Я вас дуже прошу, моліться за неї. Я не переживу. Вона в мене одна. Боже…» — таке відео виклала у соцмережу Ольга Голинська, яка разом із донечкою, 6-річною Софійкою, 19 серпня опинились в епіцентрі ракетного удару в Чернігові.

Ракета влучила в Драматичний театр. У цей час там відбувалася виставка дронів, а в центрі міста гуляло чимало людей. На жаль, всі зусилля медиків виявились безсилими — довгоочікувана дівчинка, яка менше ніж за два тижні мала стати першокласницею, тепер янгол.

Загалом внаслідок атаки загинуло сім людей, постраждало 148. Рідні та близькі опублікували світлини загиблої дитини, й від цих кадрів просто розривається серце. Усміхнена, весела та життєрадісна дівчинка, життя якої обірвали російські нелюди…

Софійка загинула від російської ракети у Чернігові

«Оля, мама Софійки, хрещена мого старшого сина. Вона дуже давно хотіла дитину. Софійку вони із Сашком планували та чекали не пам’ятаю як довго, але це точно довгоочікувана дитина, їхня віддушина, гордість та душа. Коли вона народилась, вони були на сьомому небі від щастя, весь час приділяли донечці, — розповіла «ФАКТАМ» близька подруга жінки та кума Катерина Фарафонова. — Вона була дуже розумною не по своїх роках, доброю та щирою, завжди щось співала та розповідала мамі. Дитина мала йти в школу в Києві, вони там живуть. Батьки Софійки держслужбовці, з початку повномасштабної війни вони залишалися в столиці. Дівчинка разом із мамою готували чай та перекуси для територіальної оборони. Їм було дуже страшно, але залишалися та допомагали нашим військовим. Тато Сашко зараз воює та захищає нашу країну від цієї нечисті. У вересні Софійці мало виповнитися 7 років, вона збиралася до школи. Попри війну, вона жила своє щасливе дитинство, батьки робили для неї все”.

Напередодні, пригадує співрозмовниця, маму Ольгу та Софійку в Чернігів запросили в гості, вони мали там погуляти та поїхати до бабусі з дідусем в Славутич.

«Вони просто гуляли на центральній площі, Оля каже, що вона досі не розуміє, як все це сталося, — продовжує Катерина. — Мама Софійки залишилася фізично цілою, а ось дівчинку не змогли врятувати в лікарні. В неділю вранці мама Софійки, бабуся та дідусь відвідали місце в Чернігові, де це все сталося. Стан мами не передати словами, від відчаю до ступору. Для нас всіх це як жахливий сон. Зараз до них їде тато Сашко, його відпустили, як тільки дізналися страшну новину. Кожна загибель наших дітей — як ножем по серцю та душі. Оля хотіла, щоб про Софійку, про їхню трагедію дізналося якнайбільше людей. Адже ці тварюки й далі вбивають невинних людей, невинних дітей, які намагаються жити попри війну».

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