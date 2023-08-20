Росія вбила в Чернігові 19 серпня під час ракетної атаки батька чотирьох дітей, волонтера благодійного фонду. Про це повідомляють колеги загиблого. А фото з місця трагедії оприлюднило видання Рубрика, передає НСН.

Володимир Василенко під час ракетного удару їхав у своєму авто разом з сином. Машину викинуло вибуховою хвилею на тротуар вона збила дерево, влетіла в будинок, а потім збила на смерть жінку на тротуарі. Володимир, який був за кермом, загинув. Його син вижив, але отримав травми – зараз він у лікарні.

Про загибель Володимира написала, зокрема, його колега Катерина Зайцева:

Ще один чорний день у житті моєї країни і в житті нашої великої команди Право на захист. Сьогодні у Чернігові наш колега, тато чотирьох дітей, потрапив під обстріл. Їхав центром міста на авто зі своїм сином (дитину госпіталізували), а наш колега Володимир, на жаль, загинув – йдеться її у повідомленні

Також про загибель Володимира написав Павло Солодовник

Страшна трагедія… Згинув наш рідненький Володимир Василенко. Батько 4 хлопчиків… Син, що був з ним, у лікарні…

Росія вбила у Чернігові волонтера, батька чотирьох дітей – фото з місця трагедії

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