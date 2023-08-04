У Чернігові жінка загубила гроші на лікування дитини – 18-річний хлопець знайшов їх і повернув (відео)

У Чернігові жінка загубила гроші, які позичила на лікування дитини. Вона була у відчаї, але сталося диво. Ці історію розповіли у поліції Чернігівської області, передає НСН.

Щирі слова подяки, теплі обійми та сльози радості –3 серпня у Чернігівському райуправлінні поліції власниці повернули значну суму грошей, які вона днями загубила біля банкомату в Чернігові. Наталія позичила ці гроші на операцію для 5-річного внука Тимурчика. А знайшов їх і приніс до поліції 18-річний Владислав Герасименко, – йдеться у повідомленні

Правоохоронці розповідають, що днями до поліції звернулася небайдужа мешканка Чернігова, яка повідомила, що разом зі своїм хлопцем Владиславом вони виявили гроші на підлозі біля одного з банкоматів міста. Сума коштів була значна, тож Владислав, не вагаючись, відніс їх до поліції.

– У неділю, 30 липня, ми з Тимуром були біля банкомату. Я знімала гроші, а при собі у мене була ще й значна сума йому на операцію. Внук постійно мене відволікав, тож я не помітила, як ці гроші випали. Почула лише, як з перевернутого гаманця випали кілька монет, але одразу ж звернула увагу на Тимура, щоб він не вибіг на дорогу. Цей банкомат знаходиться в дуже людному місці: поряд вокзал, ринок, аптека. Людей там завжди дуже багато. Тож, коли я помітила зникнення грошей, у мене все захололо всередині. Тимуру вже зробили операцію, тому я не хотіла нікому зізнаватися, що загубила гроші. Сказала лише дочці. Я розуміла, що шанси повернути ці гроші практично нульові. Коли ж дочка розповіла про публікацію від поліції про знахідку, ми вирішили звернутися до поліцейських. Я розказала, де і коли могла загубити кошти, яку саме суму та якими купюрами. Все збіглося. Щиро вдячна Владиславу за те, що відніс знахідку до поліції! Також подяка його батькам, що виховали такого чудового сина! – розповіла бабуся хлопчика Наталія

За словами Владислава, того дня вони з дівчиною під час прогулянки випадково знайшли гроші біля банкомату. Деякий час вони стояли там, сподіваючись, що власник от-от повернеться.

– Сума грошей була значна, але у мене й думки не було забрати їх собі. Моя дівчина повідомила про подію на лінію «102», а я поніс гроші до поліції. Увесь цей час думав, чи знайдеться власник знахідки. Коли ж поліцейські зателефонували і сказали, що відгукнулася власниця грошей – у мене наче камінь з душі впав. Я дуже радий! – каже Владислав Герасименко

Начальник Чернігівського райуправління поліції Олександр Шульга подякував Владиславу за гідний вчинок, чесність та порядність, і вручив на згадку подяку від поліції. Владислав не лише зробив щасливою Наталію та всю її сім’ю, а й підтримав віру в добро та справедливість у цей важкий час.

У Чернігові жінка загубила гроші на лікування дитини – 18-річний хлопець знайшов їх і повернув: відео

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