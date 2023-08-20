Дітей, яких вбила росія, стало більше – у Чернігові 19 серпня загинула 6-річна дівчинка

Станом на ранок 20 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів відомо про 503 дітей, яких вбила росія під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Також понад 1115 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок збройної агресії рф.

Про це повідомляє НСН із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, 19 серпня внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста Чернігів загинула 6-річна дівчинка та ще 15 дітей віком від 1 до 14 років зазнали поранення.

“Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 485, Харківській – 299, Київській – 129, Херсонській – 121, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 95, Чернігівській – 71, Луганській – 67”, йдеться у повідомленні.

Обстріл Чернігова

Як повідомлялося, вдень 19 серпня ворог обстріляв центр Чернігова.

Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожого удару.

За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову сягнула 148 осіб. 7 людей загинули.

За даними голови ОВА В’ячеслава Чауса, 41 людина досі залишається в лікарні — їм надають медичну допомогу. Ще 15 людей медики прооперували.

У місті зруйновано будівлю обласного драматичного театру, пошкоджено навколишні адміністративні будівлі, житлові будинки та транспортні засоби.

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