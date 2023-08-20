Меморіал: вбиті росією. Данило Заболотний, 20 років, Херсон, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Данило Заболотний

20-річний Данило Заболотний загинув 24 листопада 2022 року в Херсоні. Того дня російські військові атакували житлові квартали міста з артилерії і «Градів».

Данило потрапив під обстріл на вулиці Комкова, коли повертався додому після зустрічі з друзями. Через атаку ворога того дня загорілася багатоповерхівка у районі Житлоселища, снаряди потрапили й на дитячий майданчик. Загалом відомо про щонайменше чотирьох загиблих унаслідок того обстрілу.

Данило Заболотний народився у Херсоні. Там закінчив політехнічний фаховий коледж Національного університету «Одеська полiтехнiка» за спеціальністю інженера-програміста. Продовжив навчання на третьому курсі уже в Одесі.

Влітку, під час канікул, працював інженером-програмістом відділу інформаційних технологій Херсонводоканалу. Цікавився футболом, баскетболом, любив компʼютерні ігри. Збирав гроші на підтримку своїх друзів, які на фронті боронили Україну від ворога.

«Він завжди був відповідальним, мав свою думку та дотримував свого слова. Був сонячним промінням для мене, своєї дівчини, батьків», – розповів брат Данила, Сергій

Поховали Данила Заболотного у рідному місті. У нього залишилися батьки, брат і дівчина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/