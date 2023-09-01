“Мы здесь русские, у нас своя страна” – продавчиня парфумів з Дніпра потрапила у гучний скандал

Продавчиня парфумів з Дніпра потрапила у гучний скандал – тепер про неї дізналася вся країна. Але чи піде на користь її бізнесу така реклама? Сподіваємося, що ні. У спілкуванні з потенційною клієнткою жінка заявила, що Дніпро, Харків і Одеса – це “російські міста” і взагалі окрема держава. А клієнтам із заходу, які говорять українською, в її магазині не місце.

Аудіо свого спілкування з продавчинею оприлюднила в мережі одна із потенційних клієнток, передає НСН.

Продавчиня парфумів з Дніпра потрапила у гучний скандал: як все було?

Дівчина, побачивши відео-рекламу парфумів російською мовою, запитала в приватних повідомленнях жінку, яка рекламувала свій товар: “Ви з України?“.

На що отримала відповідь:

“Да, из русского города Днепропетровска. А ты чьих будеш?”.

Після цього дівчина не продовжувала спілкування. А от продавчині хотілося поговорити. І її понесло. Вона продовжувала надсилати клієнтці повідомлення.

“Девочка, моя. Ты там из Луцка, Волынской области… Это — западная Украина и к Днепропетровску, и к русскому языку она вообще не имеет никакого отношения. У нас свое государство. Живи там, балакай на мове. Не лезь сюда в Днепропетровск, и вообще. Вышла отсюда из моего шикарного, роскошного магазина. Это для русскоговорящих людей. Не для таких, как ты”,

– сказала Ірина у своєму повідомленні.

Прослухавши його, жителька Луцька відповіла коротке “лікуйтеся”, на що отримала ще три роздратованих повідомлення.

Жінка заявила, що Харків, Дніпро, Одеса — російські міста, і взагалі окрема країна. А тим, хто цього не знає, потрібно лікуватися і йти вчитися до школи 11 (?) вересня.

“отойди от русских городов, изыди, мы — русские — Харьков, Днепропетровск, Одесса, ушла отошла”, — повторювала, немов навіжена, жінка

Все це – у відео нижче.

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