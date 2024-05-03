Юрій Глущенко, представник Генштабу ЗСУ, пояснив, як часто треба приходити у ТЦК для оновлення даних

Глущенко пояснив, що термін дії висновку військово-лікарської комісії щодо придатності до служби, становить один рік. Після завершення цього терміну варто знову прийти до військкомату для оновлення даних.

Про це Глущенко сказав в етері Radio NV, передають Новини України – НСН.

Оновлення даних військовозобов’язаних – як часто треба приходити у ТЦК пояснили у Генштабі

За його словами, у людини за рік можуть статися зміни у стані здоров’я, і тому під час повторного огляду через рік військово-лікарська комісія або підтвердить придатність до служби, або винесе інше рішення.

Представник генштабу ЗСУ також розповів, як відбуватиметься проходження ВЛК для тих, хто оновлюватиме дані через електронний кабінет. За його словами, у такому разі громадян запрошуватимуть на медогляд відповідною повісткою.

Закон про мобілізацію стане чинним з 18 травня. До ТЦК та СП мають прийти всі чоловіки від 18 до 60 років. На військовий облік треба стати за місцем фактичного проживання.

«Я хотів би додати, що ТЦК переведені на цілодобову роботу 24/7. Коли ми спостерігаємо певні скупчення людей у певні години роботи, можливо, потрібно спланувати свій візит до ТЦК в такий спосіб, аби це не був час пік», — додав Глущенко.

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