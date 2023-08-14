Пригоди майора Томова на лівому березі Дніпра: що розповів полонений ворог нашим бійцям (відео)

Істерику з приводу зникнення майора Томова разом з великою розвідгрупою на лівому березі Дніпра російські загарбники влаштували ще 8 серпня. Зокрема, про це багато писав окупант і блогер з позивним «Тринадцятий», передає НСН.

Він бідкався, що йому обривають телефон загарбники з підрозділу майора Томова, намагаючись дізнатися про його долю та долю ще більше 20 членів розвідгрупи, яка зникла.

З поганого ще те, що група розвідників Томова взяли із собою на вихід мобільні телефони, у деяких із них були докладні карти наших позицій, – ділився гарною новиною Тринадцятий

І ось, майор Томов знайшовся. Як з’ясувалося, його та інших ворожих розвідників взяли у полон українські захисники, провівши блискучу операцію. Спочатку у мережі з’явилися фото полонених росіян.

А 13 серпня оприлюднили відео допиту майора. Запис показав телеграм-канал Николаевсккий Ванек. У відео майор Томов розповідає про себе та російську армію.

Зокрема, що народився він 18 жовтня 1977 року, і є комбатом батальйону 1822 з 2 лютого 2023 року. Його мобілізували під час так званої часткової мобілізації 22 вересня 2022 року. В Україні він з 15 жовтня 2022 року.

Майор не приховує, що дуже низько оцінює підготовку свого підрозділу – каже, що їх майже ніхто не готував, занять та тренувань не було.

Також Томов не звинувачує себе в тому, що потрапив у полон. За його словами, у його батальйоні дуже багато відмовників – так званих 500-тих. А втрати станом на 6 жовтня наближалися до 25%.

Цей бат дуже сильно намагався вибити нас із лівого берега Херсонської області, але щось пішло не за планом… Також майор дуже закритою інформацією допомагає нам у реалізації деяких бойових завдань, про які ви, звичайно ж, дізнаєтеся в майбутньому, – коментує відео «Николаевский Ванек»

Також прокоментував «пригоди майора Томова» і речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ. Він зазначив, що цей російський загарбник знає дуже багато, адже він комбат.

Потрібно зняти капелюха перед українськими військовими, які провели рейд, під час якого знищили кілька десятків російських окупантів, захопили зброю та витягли цього комбата на територію, підконтрольну Україні, – сказав Братчук.

Пригоди майора Томова на лівому березі Дніпра: ось що розповів полонений ворог нашим бійцям: відео

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