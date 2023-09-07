Як в давнину називали хлопчиків: 80 найпопулярніших українських імен

Тим, хто очікує на поповнення у родині, буде цікаво дізнатися, як в давнину називали хлопчиків наші предки. НСН розповість про 80 найпопулярніших імен у часи Київської Русі і пізніше. Деякі з них поширені і зараз, а деякі незаслужено забуті.

Як в давнину називали хлопчиків: популярні чоловічі імена

Адам – буквальне значення – людина виліплена із землі або глини (Євангеліє). Ім’я біблійного походження.

Адріян – латинське чоловіче ім’я, що походить від імені Hadrianus утворене від римського родового прізвиська Hadrianus, що означає “той, хто родом з берегів Адріатичного моря”.

Андрій – давньогрецьке ім’я, означає “мужній, хоробрий”.

Антоній – походить від назви давньоримського роду Антоніїв (лат. Antonius).

Анатолій – означає “схід сонця”, “схід”, “житель Анатолії”.

Аскольд – скандинавське ім’я, що означає “золотий голос”.

Афанасій – ім’я давньогрецького походження, означає “безсмертний”.

Богдан – слов’янське чоловіче ім’я, означає “Богом даний”.

Борис – походить від старослов’янського імені Борислав – “борець за славу”.

Боян – українське і загальнослов’янське чоловіче ім’я, що означає “співець”, “оповідач”.

Василь – ім’я має грецьке коріння, з’явилось в часи перських війн та на початку мало значення “перський цар, князь”.

Валерій – має латинські корені, означає “здоровий”, “сильний”. У давньоримській міфології “Валеріус” був одним із епітетів бога Марса.

Валеріан – походить від латинського Valerianus і означає “з роду Валеріів”.

Віталій – латинського походження, означає життєвий, життєздатний, той що дає життя.

Власій – давньоримського походження, означає “шепелявий”.

Володимир – означає “той, хто володіє світом, прагне до договору, згоди”.

Всеволод – слов’янське ім’я, буквально означає “володіти усім”.

В’ячеслав – походить від давньоруських слів “вяче” – більше і “слав” – слава. В’ячеслав – “велика слава”, “найславніший”.

Гліб – ім’я скандинавського походження, що означає “нащадок Бога”.

Григорій – має грецьке походження та означає “уважний”, “зосереджений”.

Дем’ян – грецького походження, означає “благодатний”.

Данило – біблійне чоловіче ім’я, поширене в азіатських країнах, означає “Бог мій суддя”.

Денис – слов’янське ім’я, що походить від грецького Діонісіос та означає “посвячений”, “той, хто належить богу виноробства й веселощів Діонісу”.

Дмитро – грецьке ім’я, що означає “присвячений Деметрі (богині землеробства і родючості)”.

Ераст – грецького походження, означає “чарівний”, “милий”.

Євген – з грецької мови перекладається як “благородний”, “знатний”.

Євстахій – давньогрецьке значення імені Євстафій – “твердий”, “стійкий”.

Єремія (Ярема) – українське ім’я старослов’янського походження, пов’язане з іменем бога землі й родючості Ярила.

Зеновій (Зиновій) – ім’я давньогрецького походження, в перекладі – “зевсова сила”.

Зенон – ім’я давньогрецького походження, означає “подарунок Зевса”.

Йосиф – ім’я давньоєврейського походження, буквально означає “Бог примножить”, “додасться”.

Іван – українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Означає “Яхве (Бог) змилостивився, помилував”.

Ігор – ім’я запозичене з давньоскандинавского слова “Інгварр” (“Інг” – бог родючості, “Варр” – обачний, дбайливий). Інша версія, ім’я походить від давньоруського “Ін (ь) гвара” (охороняти ім’я Бога), що трактується як воїнство, сила, войовничий.

Ігнатій (Гнат) – Латинське ім’я, що має два значення — “вогненний” і “ненароджений”.

Ілля – українська версія біблійного (староєврейського) імені Eliyahu. Значення імені: мій Бог – Бог істинний.

Іриней – давньогрецького походження, походить від слова “Іренос” (мирний). Один з епітетів Зевса.

Климентій – ім’я трактується двояко: латинське ім’я, що означає “милостивий, поблажливий”, і грецьке ім’я, що означає “виноградна лоза”.

Костянтин – раннє християнське ім’я, що в перекладі з латинської мови означає “стійкий, постійний”.

Лев – українське чоловіче ім’я, яке має грецькі корені. Означає “цар звірів”, “лев”.

Леонід – походження імені пов’язано з давньогрецьким ім’ям Леонідас, яке в перекладі означає “схожий на лева”, “син лева”.

Любомир – ім’я слов’янського походження, що буквально означає “той, хто любить мир”.

Максим – ім’я латинського походження. У перекладі з латинської мови означає “найбільший, найвеличніший”.

Маркіян – має латинське походження, означає “той, хто належить Марсу”, “присвячений Марсу”. Маркіян є одним з декількох імен, які присвячені культу римського бога Марса

Марко – походить від латинського слова “маркус” – молоток. За іншою версією походить від імені римського бога Марса – бога війни, бога-покровителя стад і людей.

Микита – ім’я грецького походження, що означає “переможець”, “перемога”.

Микола – ім’я походить від давньогрецького “Ніколаос”, що перекладають як “переможець народів”.

Мирон – грецького походження, перекладається як “миро”, “запашна смола”, “той, хто виливає миро”, “запашний”.

Мирослав – старовинне слов’янське ім’я, яке означає “славний світом” “той, що прославляє світ”.

Михайло – українське ім’я єврейського походження, що означає “Той, хто подібний до Бога”, “Хто як Бог?” або “Хто подібний до Бога?” в значенні — “ніхто не рівний Богу”.

Нестор – грецьке ім’я, що означає “той, що повернувся додому”.

Никифор – ім’я грецького походження, що означає “той, що приносить перемогу”.

Олег – одне з дохристиянських імен, що має скандинавське походження, означає “священний”, “той, що присвячений богам”.

Олександр – українське ім’я грецького походження. В перекладі з давньогрецької означає “захисник людей”.

Олесь – українське ім’я, за походженням – зменшена форма імені Олександр, що стала самостійним ім’ям.

Олексій – ім’я грецького походження. Давньогрецьке значення імені Олексій пов’язане зі словами “захищати”, “запобігати”, “відбивати”.

Омелян – українське ім’я та прізвище. У перекладі з давньогрецької мови означає “той, що лестить”, “приємний у слові”.

Орест – ім’я Орест має грецьке походження й означає “горець”, “дикун”.

Пилип – Грецьке ім’я, яке означає “той, що любить коней”.

Павло – християнське ім’я грецького походження, що означає “скромний”, “малий”​

Петро – походить від давньогрецького слова “петра” – камінь, скеля, стрімчак, кам’яна брила.

Радослав – українське ім’я, що означає “радіти славі” або “радити (допомагати, сприяти) славі”.

Роман – Ім’я трактується двояко: латинське ім’я, що означає “римський, римлянин”, або грецьке ім’я, що означає “сильний, міцний”.

Ростислав – українське ім’я, що означає “той, чия слава росте”.

Сава – Арамійське ім’я, що означає “старець”.

Святослав –ім’я має слов’янське коріння. Походження імені Святослав пов’язано зі слов’янськими словами “свята” і “слава”. Його давали дітям, які народились у сім’ях, які принесли своєму народові успіх, славу, світ.

Севастіян –Грецьке ім’я, що означає “священний, шанований”.

Северин – ім’я латинського походження. Походить від лат. severus — строгий, суворий, міцний.

Семен – давньоєврейське ім’я, що означає “почутий Богом у молитві”.

Сергій – ім’я походить від давньоримського родового імені Sergius. Не має однозначного трактування. Імовірно, ім’я має зв’язок із словами “servus” – “служитель”, або від “servi Dei” – служитель бога (маються на увазі давньоримські божества).

Степан – ім’я походить із грецької мови. Перекладається як вінок або діадема – традиційний атрибут богині Гери.

Тадей – ім’я є єврейським варіантом грецького імені Теодор, що означає “дар Бога”.

Тарас – в перекладі з грецької означає “той, що бентежить ворога”, “той, хто навіює метушню”.

Теодор – ім’я утворилося від грецьких слів “теос” – “Бог” і “доріс” – “подарунок”, тому його перекладають як “дар Божий”, “посланець Бога”.

Теофіль – ім’я грецького походження. Значення – “улюбленець Бога”.

Юліян – ім’я грецького походження, означає “сонячний”.

Юрій – ім’я грецького походження, означає “землероб”.

Юстин – ім’я латинського походження, означає “справедливий” (iustus – “справедливий, чесний, правдивий, порядний”).

Яків – давньоєврейське ім’я, що означає “п’ята”. За біблійною легендою, Яків під час народження схопив свого брата за п’яту, щоб не відстати.

Ярополк – традиційне слов’янське ім’я. Частка “Яро” означає “весна, або сонце”, а частка “полк” означає “половина, частина чогось”. Ярополк відповідно – частина сонця або весни. Ім’я давали переважно тому, хто народився у весняний період.

Ярослав – давнє слов’янське ім’я, що означає “відчайдушний у своїй славі”.

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