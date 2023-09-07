Як в давнину називали хлопчиків: 80 найпопулярніших українських імен

Тим, хто очікує на поповнення у родині, буде цікаво дізнатися, як в давнину називали хлопчиків наші предки. НСН розповість про 80 найпопулярніших імен у часи Київської Русі і пізніше. Деякі з них поширені і зараз, а деякі незаслужено забуті.
Як в давнину називали хлопчиків: популярні чоловічі імена
- Адам – буквальне значення – людина виліплена із землі або глини (Євангеліє). Ім’я біблійного походження.
- Адріян – латинське чоловіче ім’я, що походить від імені Hadrianus утворене від римського родового прізвиська Hadrianus, що означає “той, хто родом з берегів Адріатичного моря”.
- Андрій – давньогрецьке ім’я, означає “мужній, хоробрий”.
- Антоній – походить від назви давньоримського роду Антоніїв (лат. Antonius).
- Анатолій – означає “схід сонця”, “схід”, “житель Анатолії”.
- Аскольд – скандинавське ім’я, що означає “золотий голос”.
- Афанасій – ім’я давньогрецького походження, означає “безсмертний”.
- Богдан – слов’янське чоловіче ім’я, означає “Богом даний”.
- Борис – походить від старослов’янського імені Борислав – “борець за славу”.
- Боян – українське і загальнослов’янське чоловіче ім’я, що означає “співець”, “оповідач”.
- Василь – ім’я має грецьке коріння, з’явилось в часи перських війн та на початку мало значення “перський цар, князь”.
- Валерій – має латинські корені, означає “здоровий”, “сильний”. У давньоримській міфології “Валеріус” був одним із епітетів бога Марса.
- Валеріан – походить від латинського Valerianus і означає “з роду Валеріів”.
- Віталій – латинського походження, означає життєвий, життєздатний, той що дає життя.
- Власій – давньоримського походження, означає “шепелявий”.
- Володимир – означає “той, хто володіє світом, прагне до договору, згоди”.
- Всеволод – слов’янське ім’я, буквально означає “володіти усім”.
- В’ячеслав – походить від давньоруських слів “вяче” – більше і “слав” – слава. В’ячеслав – “велика слава”, “найславніший”.
- Гліб – ім’я скандинавського походження, що означає “нащадок Бога”.
- Григорій – має грецьке походження та означає “уважний”, “зосереджений”.
- Дем’ян – грецького походження, означає “благодатний”.
- Данило – біблійне чоловіче ім’я, поширене в азіатських країнах, означає “Бог мій суддя”.
- Денис – слов’янське ім’я, що походить від грецького Діонісіос та означає “посвячений”, “той, хто належить богу виноробства й веселощів Діонісу”.
- Дмитро – грецьке ім’я, що означає “присвячений Деметрі (богині землеробства і родючості)”.
- Ераст – грецького походження, означає “чарівний”, “милий”.
- Євген – з грецької мови перекладається як “благородний”, “знатний”.
- Євстахій – давньогрецьке значення імені Євстафій – “твердий”, “стійкий”.
- Єремія (Ярема) – українське ім’я старослов’янського походження, пов’язане з іменем бога землі й родючості Ярила.
- Зеновій (Зиновій) – ім’я давньогрецького походження, в перекладі – “зевсова сила”.
- Зенон – ім’я давньогрецького походження, означає “подарунок Зевса”.
- Йосиф – ім’я давньоєврейського походження, буквально означає “Бог примножить”, “додасться”.
- Іван – українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Означає “Яхве (Бог) змилостивився, помилував”.
- Ігор – ім’я запозичене з давньоскандинавского слова “Інгварр” (“Інг” – бог родючості, “Варр” – обачний, дбайливий). Інша версія, ім’я походить від давньоруського “Ін (ь) гвара” (охороняти ім’я Бога), що трактується як воїнство, сила, войовничий.
- Ігнатій (Гнат) – Латинське ім’я, що має два значення — “вогненний” і “ненароджений”.
- Ілля – українська версія біблійного (староєврейського) імені Eliyahu. Значення імені: мій Бог – Бог істинний.
- Іриней – давньогрецького походження, походить від слова “Іренос” (мирний). Один з епітетів Зевса.
- Климентій – ім’я трактується двояко: латинське ім’я, що означає “милостивий, поблажливий”, і грецьке ім’я, що означає “виноградна лоза”.
- Костянтин – раннє християнське ім’я, що в перекладі з латинської мови означає “стійкий, постійний”.
- Лев – українське чоловіче ім’я, яке має грецькі корені. Означає “цар звірів”, “лев”.
- Леонід – походження імені пов’язано з давньогрецьким ім’ям Леонідас, яке в перекладі означає “схожий на лева”, “син лева”.
- Любомир – ім’я слов’янського походження, що буквально означає “той, хто любить мир”.
- Максим – ім’я латинського походження. У перекладі з латинської мови означає “найбільший, найвеличніший”.
- Маркіян – має латинське походження, означає “той, хто належить Марсу”, “присвячений Марсу”. Маркіян є одним з декількох імен, які присвячені культу римського бога Марса
- Марко – походить від латинського слова “маркус” – молоток. За іншою версією походить від імені римського бога Марса – бога війни, бога-покровителя стад і людей.
- Микита – ім’я грецького походження, що означає “переможець”, “перемога”.
- Микола – ім’я походить від давньогрецького “Ніколаос”, що перекладають як “переможець народів”.
- Мирон – грецького походження, перекладається як “миро”, “запашна смола”, “той, хто виливає миро”, “запашний”.
- Мирослав – старовинне слов’янське ім’я, яке означає “славний світом” “той, що прославляє світ”.
- Михайло – українське ім’я єврейського походження, що означає “Той, хто подібний до Бога”, “Хто як Бог?” або “Хто подібний до Бога?” в значенні — “ніхто не рівний Богу”.
- Нестор – грецьке ім’я, що означає “той, що повернувся додому”.
- Никифор – ім’я грецького походження, що означає “той, що приносить перемогу”.
- Олег – одне з дохристиянських імен, що має скандинавське походження, означає “священний”, “той, що присвячений богам”.
- Олександр – українське ім’я грецького походження. В перекладі з давньогрецької означає “захисник людей”.
- Олесь – українське ім’я, за походженням – зменшена форма імені Олександр, що стала самостійним ім’ям.
- Олексій – ім’я грецького походження. Давньогрецьке значення імені Олексій пов’язане зі словами “захищати”, “запобігати”, “відбивати”.
- Омелян – українське ім’я та прізвище. У перекладі з давньогрецької мови означає “той, що лестить”, “приємний у слові”.
- Орест – ім’я Орест має грецьке походження й означає “горець”, “дикун”.
- Пилип – Грецьке ім’я, яке означає “той, що любить коней”.
- Павло – християнське ім’я грецького походження, що означає “скромний”, “малий”
- Петро – походить від давньогрецького слова “петра” – камінь, скеля, стрімчак, кам’яна брила.
- Радослав – українське ім’я, що означає “радіти славі” або “радити (допомагати, сприяти) славі”.
- Роман – Ім’я трактується двояко: латинське ім’я, що означає “римський, римлянин”, або грецьке ім’я, що означає “сильний, міцний”.
- Ростислав – українське ім’я, що означає “той, чия слава росте”.
- Сава – Арамійське ім’я, що означає “старець”.
- Святослав –ім’я має слов’янське коріння. Походження імені Святослав пов’язано зі слов’янськими словами “свята” і “слава”. Його давали дітям, які народились у сім’ях, які принесли своєму народові успіх, славу, світ.
- Севастіян –Грецьке ім’я, що означає “священний, шанований”.
- Северин – ім’я латинського походження. Походить від лат. severus — строгий, суворий, міцний.
- Семен – давньоєврейське ім’я, що означає “почутий Богом у молитві”.
- Сергій – ім’я походить від давньоримського родового імені Sergius. Не має однозначного трактування. Імовірно, ім’я має зв’язок із словами “servus” – “служитель”, або від “servi Dei” – служитель бога (маються на увазі давньоримські божества).
- Степан – ім’я походить із грецької мови. Перекладається як вінок або діадема – традиційний атрибут богині Гери.
- Тадей – ім’я є єврейським варіантом грецького імені Теодор, що означає “дар Бога”.
- Тарас – в перекладі з грецької означає “той, що бентежить ворога”, “той, хто навіює метушню”.
- Теодор – ім’я утворилося від грецьких слів “теос” – “Бог” і “доріс” – “подарунок”, тому його перекладають як “дар Божий”, “посланець Бога”.
- Теофіль – ім’я грецького походження. Значення – “улюбленець Бога”.
- Юліян – ім’я грецького походження, означає “сонячний”.
- Юрій – ім’я грецького походження, означає “землероб”.
- Юстин – ім’я латинського походження, означає “справедливий” (iustus – “справедливий, чесний, правдивий, порядний”).
- Яків – давньоєврейське ім’я, що означає “п’ята”. За біблійною легендою, Яків під час народження схопив свого брата за п’яту, щоб не відстати.
- Ярополк – традиційне слов’янське ім’я. Частка “Яро” означає “весна, або сонце”, а частка “полк” означає “половина, частина чогось”. Ярополк відповідно – частина сонця або весни. Ім’я давали переважно тому, хто народився у весняний період.
- Ярослав – давнє слов’янське ім’я, що означає “відчайдушний у своїй славі”.
Ще новини України: Які імена для хлопчиків вважають найсильнішими – перелік