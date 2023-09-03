Як правильно назвати новонароджену дитину у вересні та кого привітати з іменинами – календар днів ангела

Календар днів ангела, а точніше дат, пов’язаних з різними святими, використовують з давніх-давен, і він називається Святці. Як правильно назвати новонароджену дитину у вересні

Святці використовують для того, щоб вибрати відповідне ім’я для новонародженої дитини. За старих часів вірили, що той святий, на честь кого назвали малюка, буде його оберігати все життя.

У світі дітям часто дають подвійні імена – мирське і за церковним календарем. Також варто зазначити, що з 1 вересня ПЦУ перейшла на новий календар, а це означає, що всі дати перенеслися на 13 днів тому.

Як правильно назвати новонароджену дитину у вересні та кого потрібно привітати з днем ангела розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

1 вересня: Семен, Марфа, Наталія, Семен, Тетяна.

2 вересня: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демид, Іоанн, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Руфіна, Серафима, Стефан, Феодор, Федосій, Федот, Філіп, Юліан.

3 вересня: Олексій, Андрій, Василь, Василиса, Володимир, Домна, Дорофей, Юхим, Іоан, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Феоктист, Феофан, Філіпп, Харитон.

4 вересня: Яким, Олександр, Опанас, Василь, Григорій, Олена, Іоанн, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Симон, Стефан, Феодор, Юліан.

5 вересня : Авдій, Алексій, Опанас, Гліб, Давид, Єлизавета, Юхим, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Феодор.

6 вересня: Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Діонісій, Димитрій, Іоанн, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Фекла.

Як правильно назвати новонароджену дитину у вересні

7 вересня: Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іоан, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахом, Петро, Сава, Стефан.

8 вересня: Іван, Георгій.

9 вересня: Яким, Олександр, Алексій, Ганна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон.

10 вересня: Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Касьян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Татьяна.

11 вересня: Віктор, Герман, Дмитро, Ія, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій.

12 вересня: Олексій, Опанас, Данило, Іоан, Никодим, Микола, Семен, Феодор, Юліан.

13 вересня: Олександр, Валеріан, Єрофей, Ілля, Леонтій, Лук’ян, Микола, Петро, Стефан, Юліан.

14 вересня: Іоан, Микола.

15 вересня: Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іоанн, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Стефан, Федот, Яків.

20 вересня: Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна.

21 вересня: Олександр, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро, Ян.

22 вересня: Олександр, Веніамін, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Петро, Параска.

23 вересня: Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса.

24 вересня: Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан, Фекла.

25 вересня: Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинія.

26 вересня: Олександр, Опанас, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихін, Ян.

27 вересня: Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір, Федір, Акуліна, Февронія.

28 вересня: Олександр, Валентин, В’ячеслав, Георгій, Єгор, Єремій, Ібрагім, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана.

29 вересня: Іван, Ян.

30 вересня: Акакій, Олександр, Олексій, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія.

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