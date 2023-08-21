Свята у вересні 2023 – скільки вихідних і робочих днів матимуть українці

Які свята у вересні 2023 року будуть відзначати українці, скільки робочих та вихідних днів матимемо у перший місяць осені розповідає НСН

У вересні 2023 року в Україні буде багато цікавих і важливих свят, серед яких: День знань, День вихователя, а також великі Дванадесяті церковні свята.

Скільки вихідних і робочих днів буде у вересня, які свята відзначимо – в матеріалі РБК-Україна.

Скільки буде вихідних і робочих днів

У вересні 30 календарних днів, з них 9 вихідних і 21 – робочий день. Додаткові дні для відпочинку не передбачаються.

Вихідними стануть: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 вересня.

Свята у вересні 2023 – перелік

1 вересня – День знань

2 вересня – День нотаріату

3 вересня – День підприємця

8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня – Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка; День українського кіно; День фізкультури і спорту

10 вересня – День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості; День танкіста; Усесвітній день запобігання самогубствам

13 вересня – День програміста

15 вересня – Міжнародний день демократії

16 вересня – Міжнaродний день охорони озонового шару; День фармацевтичного працівника; День винахідника і раціоналізатора

17 вересня – День працівника лісу; День рятувальника

20 вересня – День HR-менеджера

21 вересня – Міжнародний день миру

22 вересня – День партизанської слави

24 вересня – День машинобудівника

27 вересня – День туризму; День вихователя і всіx дошкільних працівників

30 вересня – День всиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнський день бібліотек

Які важливі церковні свята відзначимо

Православна церква України (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) з 1 вересня 2023 переходять на новоюліанський календар. Тому Дванадесяті великі свята відзначатимуться в такі дати:

Різдво Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) – 8 вересня (раніше 21 вересня)

Воздвиження Чесного Хреста Господнього – 14 вересня (раніше 27 вересня)

Зазначимо, що як у ПЦУ, так і в УГКЦ дозволяють парафіям за власним бажанням залишатися на “старому стилі”.

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