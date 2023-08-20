Церковний календар 2024 – як зміняться дати православних свят

З 1 вересня 2023 року після переходу на новоюліанський церковний календар в Україні зміняться дати православних свят. Проте не всі дати змістяться, а парафії самі зможуть вирішувати, за яким календарем їм жити

Коли відзначати головні свята розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Як зміниться церковний календар

Кілька століть Православна церква України та Українська греко-католицька церква жили та відзначали свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів.

Обидві церкви перейдуть на новоюліанський календар, у якому неточність виправлена. УГКЦ заявила про свій перехід ще у лютому 2023, але як і ПЦУ почне жити по-новому від 1 вересня.

За словами митрополита ПЦУ Епіфанія, календарна комісія вже підготувала реформу, щоб не було жодних перешкод з практичної точки зору.

При цьому парафії та монастирі ПЦУ, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах – протоколом), можуть продовжувати залишатися на “старому календарі”.

Які дати не зміняться

Дата Великодня та пов’язаних з ним подвижні свята (Вербна неділя, Трійця і Вознесіння Господнє) вираховується за місячним календарем. Християни східного та західного обрядів користуються різною методикою обчислення дати свята.

Під час переходу на новий церковний календар ПЦУ залишить стару методику. Тому Великдень та пов’язані з ним дати, у тому числі Великодній піст, будуть єдиними церковними святами, які християни західного та східних обрядів відзначатимуть окремо.

Нові дати свят

Обрізання Господнє – 1 січня (замість 14 січня).

Богоявлення, Водохреще – 6 січня (замість 19 січня).

Стрітення Господнє – 2 лютого (замість 15 лютого).

Благовіщення Діви Марії – 25 березня (замість 7 квітня).

Великий піст 2024 триватиме за західним обрядом із 14 лютого по 30 березня, а за східним – з 18 березня по 4 травня.

День Святого Юрія – 23 квітня (замість 6 травня).

Вербна неділя 2024 – дата змінюється щороку, відзначається за тиждень до Великодня. У 2024 році за східним обрядом відзначатиметься 28 квітня, а за західним – 24 березня.

Великдень 2024 – 5 травня за східним обрядом, 31 березня – за західним.

Вознесіння Господнє 2024 – дата змінюється щороку, відзначається через 40 днів після Великодня. У 2024 році за східним обрядом відзначатиметься 13 червня, а за західним – 9 травня.

Трійця 2024 – дата змінюється щороку, відзначається через 50 днів після Великодня. У 2024 році за східним обрядом відзначатиметься 23 червня, а за західним – 19 травня.

Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) – 24 червня (замість 7 липня).

Апостолів Петра та Павла – 29 червня (замість 12 липня).

Пророка Іллі – 20 липня (замість 2 серпня).

Маковія (Медовий Спас) – 1 серпня (замість 14 серпня).

Преображення Господнє (Яблучний Спас) – 6 серпня (замість 19 серпня).

Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня (замість 28 серпня).

Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня (замість 21 вересня).

Воздвиження Хреста Господнього – 14 вересня (замість 27 вересня).

Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (замість 14 жовтня).

Архістратига Михайла – 8 листопада (замість 21 листопада).

Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада (замість 4 грудня).

Андрія Первозванного – 21 листопада (замість 4 грудня).

День Святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня).

Різдво Христове – 25 грудня (замість 7 січня).

Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня (замість 8 січня).

Щедрий вечір, день Святої Маланки – 31 грудня (замість 13 січня).

Зазначимо, що вже від Різдва Пресвятої Богородиці 2023 святкувати можна буде за новим літургійним календарем.

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