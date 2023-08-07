В Україні пропонують ввести ще одне державне свято восени – подробиці

В Україні пропонують ввести ще одне державне свято. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді, передає НСН.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, який передбачає встановлення 22 жовтня як Дня подяки. Законопроект зареєстрував сьогодні, 7 серпня народний депутат з Буковини від партії «Слуга Народу» – Мазурашу Георгій Георгійович. Зараз його направлено на розгляд комітету.

«В умовах збройної агресії Росії проти України спостерігається активне відродження української національної свідомості. Ініціатори законопроекту вважають, що встановлення Дня подяки 22 жовтня має глибокий зміст. Саме осінь є порою, коли столи багаті на урожай, і кожна людина може подякувати Богу і ближнім. Цей день також відзначається у світі як День змін на краще – свято, присвячене покращенню життя оточуючих. Встановлення дати святкування Дня подяки 22 жовтня має логічну аргументацію: це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень» – говориться в пояснювальній записці

На думку ініціатора законопроєкту, свято має “підняти подяку на загальнонаціональний рівень (як це зроблено в деяких високорозвинених країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити”.

Спеціалісти з соціальних питань відзначають, що нове свято може стати символом єдності та взаємодопомоги між українцями, а також зміцнити патріотичні почуття населення.

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