Спас у 2023 році – коли відзначають Медовий, Яблучний та Горіховий

У серпні християни східного обряду відзначають Спас, а точніше їх три – Медовий, Яблучний і Горіховий. Коли відзначається кожен Спас у 2023 році, розповість НСН.

У слові «Спас» закодовано символіку Ісуса Христа, якого в православній церкві називають Спасителем, тому ці свята особливо святкуються на Його честь. Час Спасів є періодом, коли збирають останні плоди врожаю і закінчується літній сезон. У ці дні народ має гасло: «Прийшов Спас — тримай рукавички про запас», що нагадує про початок похолодання. Люди приносять кошики зібраного урожаю до церкви. Це особливий спосіб висловити подяку Господу за плідність землі та залучити Його підтримку та захист на майбутнє.

Медовий Спас

Першим відзначається Медовий Спас, його святкують 14 серпня. Його називають також Маковим або Маковеєм, його святкування випадає на Успенський піст. Цього дня віруючі вшановують три святині: Животворящий Хрест Господній, Образ Спасителя та ікону Володимирської Божої Матері.

Яблучний Спас

За Медовим слідує Яблучний, який відзначають 19 серпня. Інша його назва – свято Преображення Господнього. До цього дня готують страви з яблук, освячують фрукти у церкві та розпочинають збирання врожаю.

Горіховий Спас

Останній – Горіховий Спас випадає на 29 серпня. Це свято присвячене перенесенню Нерукотворного образу Господнього до Константинополя. Свято також називають Хлібним Спасом, бо цього дня хліб та короваї освячують у церкві.

Перехід на новий календар

В ці дати їх відзначають востаннє. У зв’язку з переходом на новий календар, наступного року Медовий, Яблучний та Горіховий Спас будуть святкувати у нові дати.

За новим календарем, з 2024 року, ці дати зміняться на наступні:

Медовий Спас — 1 серпня,

Яблучний Спас — 6 серпня,

Горіховий Спас — 16 серпня.

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