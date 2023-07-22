День Української Державності 2023 – в чому суть свята і чи буде додатковий вихідний

День Української Державності – офіційне свято, яке вперше відзначали 2022-го року. Українці відсвяткують його 28 липня, але з наступного року дата зміниться

В чому суть свята, і чи буде додатковий вихідний розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

День Української державності – історія свята і його значення

Запровадження нового свята ініціював президент Володимир Зеленський влітку 2021-го, оголосивши про це під час святкування 30-ї річниці Незалежності. Верховна Рада наприкінці травня 2022-го року підтримала законопроект 257 голосами “за”.

Покликання Дня Державності – нагадати про зв’язок нині живих українців з багатьма поколіннями нашого народу.

Свято має сприяти утвердженню спадкоємності багатої історії Української держави, що бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.

Чи буде 28 липня вихідним

Під час заснування планувалося, що День Української Державності має стати вихідним. Однак повномасштабна війна РФ проти України змінила ситуацію.

В країні діє воєнний стан, тож додаткові вихідні скасовані. А насолодитися відпочинком українці зможуть вже після нашої перемоги.

Чому цього року свято унікальне

Річ у тім, що День Державності за задумом має співпадати з днем, коли вшановується пам’ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, тобто 28 липня.

Оскільки календарна реформа ПЦУ передбачає зміщення всіх дат на 13 днів назад, з наступного року День Державності відзначатиметься 15 липня. Верховна рада вже ухвалила таке нововведення.

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