6 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

6 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 6 травня. День піхоти ЗСУ, Міжнародний день проти дієти та День без домашніх завдань. У православних християн Світлий понеділок. Цього ж дня за православні вшановують пам’ять Йова Багатостраждального. Залишилося 239 днів до Нового року. Це понеділок, і на цей день припадає 783-й день повномасштабної війни в Україні.

6 травня – яке сьогодні церковне свято

День пам’яті Йова Багатостраждального

6 травня в церковному календарі – день пам’яті Йова Багатостраждального. Про нього відомо, що він жив в одному з аравійських країв і походив з племені Авраама. Йов був непорочним та благочестивим чоловіком, який намагався якнайдалі триматися від усього злого. У Йова була велика родина, багато слуг, всі його шанували. Та якось диявол прийшов до Бога і сказав, що Йов такий праведний лише тому, що наділений багатствами і щастям. А якщо все забрати, то він припинить благословляти Господа. Тоді всі діти Йова померли, худоба поздихала, сам він сильно захворів і більше не міг працювати. Хоча дружина почала постійно запитувати, за що це їм, Йов відповідав їй, що Бог посилає тільки те, що людина може витерпіти. Тому він продовжував благословляти Господа. За це Бог наділив Йова ще більшим багатством і більшою родиною.

Світлий понеділок

Великдень традиційно святкується у неділю, але на ньому весняні православні свята не завершуються. Світлий понеділок являє собою день перемоги Ісуса над пеклом.

6 травня у світі

Міжнародний день коучингу

Міжнародний день коучингу, що відзначається щороку 6 травня, є важливою подією, присвяченою визнанню впливу та цінності професійного коучингу. Це всесвітнє свято підкреслює трансформаційну роль коучів у сприянні особистісному та професійному зростанню, розвитку лідерських якостей та досягненню стійкого організаційного успіху.

День Дажбога

6 травня традиційно вшановують язичницького бога Дажбога, захисника слов’янських земель, світлоносного подателя Конів Світобудови.

День без домашніх завдань

Мрія мільйонів дітей може стати дійсністю. Не робити набридливі домашні завдання можна 6 травня, приєднавшись до тисяч школярів по всьому світі. Щорічно в цей день школярі та вчителі святкують День без домашніх завдань (No Homework Day).

6 травня в Україні

День піхоти ЗСУ

Щорічно 6 травня військові відзначають День піхоти Збройних сил України. Започатковане свято було президентським наказом 19.04.2019. Цього дня вшановують військовослужбовців, які проявили свої найкращі риси у боротьбі за українську свободу та суверенітет. Також метою свята є запровадження сучасних традицій української армії.

Іменини 6 травня

Микола, Денис.

Талісманом людини, народженої 6 травня є місячний камінь. Відрізняється особливим сріблясто-блакитним забарвленням. Здавна вірили, що місячний камінь допомагає пригнічувати напади гніву, лікує від стресу і депресії.

Традиції, заборони, прикмети 6 травня

У Світлий понеділок проводяться розважальні обряди, люди дарують одне одному писанки. Треба також ходити в гості («волочитися»), звідки пішла ще одна назва – Волочильний понеділок. Також у цей день у слов’ян було прийнято купатися у чистій джерельній воді. Вона вважалася символом душевного та тілесного очищення.

Є чимало й інших гарних обрядів. Наприклад, співання гаївок – традиційних весняних українських пісень.

Також на початку першого тижня після Великодня традиційно святкується Поливаний понеділок. Цей день мав особливе значення для наших пращурів, ще до приходу християнства, адже він символізує духовне очищення.

Ще у давнину у слов’ян було пов’язано із водою чимало обрядів. Обливання вважалося не тільки фізичним очищенням, а й духовним. Давні предки гадали, що саме у понеділок після Великодня вона набуває цілющих властивостей. Традиція обливання один одного залишилася до наших часів.

Обряди духовного очищення водою притаманні не тільки слов’янам, а й іншим народам Європи. Серби, наприклад, обливали свої будинки, щоб прогнати злих духів.

У Поливаний понеділок близькі знайомі або родичі приходять один до одного у гості та дарують свої писанки.

Практикується обливання один одного водою. Звичай поширений переважно серед молоді.

Традиція очищення водою розповсюджувалась також на цінності та худобу.

У цей день було прийнято дарування подарунків від похресників хрещеним та навпаки.

А ще в народі 6 травня назвали Огірочником, тому що традиційно сіяли огірки, квасолю, горох та кабачки. Бобові в давнину були дешевим продуктом, який був доступний навіть найбіднішим верствам населення.

Цей день вважався ще й святом пастухів: на поля після зими виганяли худобу, починався буйний ріст трав.

Що не можна робити 6 травня

Поливаний понеділок – це свято радості та відпочинку, позбавленню від клопотань, тому у цей день не треба навантажувати себе тяжкою працею.

А також:

Не можна розповідати про сон, який побачили в ніч проти 6 травня.

Не варто лінуватися, особливо на городі.

Заборонено спеціально збивати ногами росу з трави.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

У цей час прилітають ластівки: “Ластівка прилетіла – скоро грім загримить”. Якщо погода в цей день безвітряна – до гарного врожаю.

Крім того:

весело співають птахи — найближчі дні буде хороша погода;

на воді з’являються бульбашки під час дощу — він затягнеться;

після світанку туман — до малохмарної погоди без опадів;

вранці багато роси — чекайте на гарну погоду вдень;

ясна погода до великого урожаю огірків.

6 травня в історії

Визначні події

1686 — Московія і Польща уклали «Вічний мир», за яким Гетьманщина була поділена між Московським царством і Річчю Посполитою, а частина центральних земель повинна була стати безлюдною.

1889 — У Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.

1920 — завершився Перший зимовий похід Армії УНР, за час якого армія пройшла 2500 км, воюючи проти білих і червоних, попри хвороби і холод, вистояла і вдало виконала завдання.

1937 — У штаті Нью-Джерсі (США) при приземленні вибухнув найбільший у світі німецький трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль LZ 129 «Гінденбург», через що загинуло 35 людей (13 пасажирів та 22 чоловіка обслуги). Ця подія поклала кінець епосі дирижаблів. Цепелін мав розмір понад 240 метрів завдовжки та важив 242 тони.

1941 — У СРСР прийнято постанову про обов’язкове працевлаштування інвалідів війни.

2023 — Коронація Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли

Народилися 6 травня

1758 — Максиміліан Робесп’єр, французький адвокат, лідер і жертва Великої французької революції, ідеолог терору.

1856 — Зиґмунд Фрейд, австрійський лікар-психіатр, психолог, основоположник психоаналізу.

1864 — Кирило Трильовський, український громадсько-політичний діяч, основоположник і один із засновників Української радикальної партії, засновник «Січей», голова Бойової управи УСС, член Національної Ради ЗУНР.

1891 — Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, один з ініціаторів та керівників Зимових походів УНР

1902 — Олександра Деревська, мати-героїня України, усиновила 48 дітей

1953 — Тоні Блер, прем’єр-міністр Великої Британії у 1997–2007 роках.

1961 — Джордж Клуні, американський актор, режисер, продюсер та сценарист.

1972 — Журавель Юрій Григорович, український музикант з Рівного, лідер та вокаліст гурту От Вінта!, художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценарист.

1821 — Наполеон I Бонапарт, французький імператор у 1804—1814 і 1814—1815 рр.

Померли 6 травня

1641 — Яків Острянин, козацький гетьман, керівник повстання проти Польщі.

1910 — Борис Грінченко, український письменник і громадський діяч.

1952 — Марія Монтессорі, італійський лікар, педагог.

1981 — Василь Авраменко, український балетмейстер, хореограф, актор, режисер, педагог.

1984 — Марія Струтинська, українська літературна діячка.

1992 — Марлен Дітріх, німецько-американська кінозірка.

1998 — Платон Білецький, український мистецтвознавець і художник. Автор книжок «Українське мистецтво XVII—XVIII ст.» (1963), «Український портретний живопис XVII—XVIII ст.» (1981).

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