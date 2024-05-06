Меморіал: вбиті росією. Марина Єфіменко, 52 роки, Сєвєродонецьк, червень

Вбиті росією. Марина Єфименко була дуже доброю і життєрадісною людиною. Вона отримала смертельне поранення, коли готувала сніданок у себе вдома.



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Марина Єфіменко

52-річна Марина Єфіменко отримала смертельне уламкове поранення в живіт під час обстрілу Сєвєродонецька 4 червня 2022 року. У той час вона готувала сніданок на кухні.

Марина народилась і жила в Сєвєродонецьку. Здобула фах ветеринарки свійських тварин. Працювала нічною охоронницею у поліклініці №3 рідного міста. У вільний час цікавилася кулінарією, дачним садівництвом.

«Моя мама була дуже радісною і доброю людиною, обожнювала сміятися. У молодості мріяла про родину, автівку і спокійне, мирне життя разом із сім’єю… Вона була за справедливість. Із дитинства навчала мене малювати та розвивати сильні сторони. Багато наших рідних і її знайомих щиро раділи спілкуванню з мамою», – розповів син Дмитро

У Марини Єфіменко залишилися чоловік, син та мати.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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