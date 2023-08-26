Які дитячі імена популярні в Україні у 2023 році

У Міністерстві юстиції назвали дитячі імена, які в Україні були найпопулярніші у першому півріччі 2023 року.

Відповідний допис зробили у соцмережах відомства, передає НСН.

Зокрема, напоширенішими іменами при державній реєстрації народження стали такі:

дівочі імена

Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія;

імена для хлопців

Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.

У Мін’юсті нагадують, що ім’я дитини визначається за згодою батьків новонародженого, як це визначено статтею 146 Сімейного кодексу України.

Якщо ж мати дитини НЕ перебуває у шлюбі й при цьому відсутнє добровільне визнання батьківства – ім’я для малечі визначає сама мама.

Дитині можна дати не більше 2 імен, якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.

Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Нагадаємо, у 2022 році в “топ” потрапили імена Софія, Марія, Марк та Артем.

Раніше ми писали, що вперше в Україні 16-річна дівчина змінила по-батькові на по-матері.

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