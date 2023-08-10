Карта прізвищ в Україні – як дослідити свій рід і дізнатися, де найбільше однофамільців

Карта прізвищ в Україні – це проєкт, який допомагає дослідити свій родовід. По ній можна знайти однофамільців чи родичів у різних частинах України.

Проєкт створила спільнота “Рідні “, передає НСН.

За допомогою спеціального ресурсу можна відстежити історичні джерела, де згадувалися ті чи інші прізвища.

На інтерактивній карті можна побачити, в якій частині України мешкає найбільше представників того чи іншого прізвища. І дізнатися, скільки людей в країні мають таке саме прізвище, як ви.

Наприклад, три найпопулярніші прізвища в Україні – це Мельник, Шевченко і Коваленко.

Далі йдуть Бондаренки, Бойки, Ткаченки, Кравченки, Ковальчуки та інші.

Крім того, можна перевірити, до яких соціальних верств відносилися ваші пращури та яке займали місце в суспільстві.

Введіть прізвище українською мовою. Або почніть вводити російською чи транслітом, а у підказці оберіть офіційне написання українською. В результаті, крім статистичних даних поширення прізвища в Україні, подаються згадки прізвища в різних списках за сооціальною верствою, згадки в деяких козацьких компутах та реєстрах, а також походження прізвища з низки етимологічних словників, пояснюють дослідники.

Автори проєкту рекомендують розпитати старших членів сім’ї про відомих родичів, а також пошукати дані про рідних у базах XX століття.

У різні періоди історії на території нашої країни відбувалося чимало подій, через які люди переїжджали на місце проживання.

Це стосується не лише останніх військових років, а й ще Першої та Другої світових війн, Голодомору, німецької окупації та радянських репресій.

Варто зазначити, що актуальність карти датована 2010-2013 роками, оскільки після початку війни в Україні багато людей змушені були переїхати. Однак за допомогою цього ресурсу можна виявити, де саме поховані ваші родичі.

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