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Українські прізвища, які походять від козаків та знаті – перевірте своє

Журналіст
Українські прізвища, які походять від козаків
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Українські прізвища, які походять від козаків та знаті. Перевірте, можливо, серед них є і ваше.

Українці здавна відображали свій рід занять у родових іменах. Наприклад, найпопулярніші українські прізвища, такі як Шевченко, Маляренко, Коваленко, Мельник, Ковальчук та Бондаренко, належать до певних професій.

НСН з посиланням на УНІАН називає прізвища, які вказують на походження від військових чинів, запорізьких козаків або дворянських родів.

Прізвища військових чинів

походження прізвища

Деякі прізвища вказують на те, що серед їхніх носіїв в минулому могли бути військові і володарі військових звань. В Україні зустрічаються такі прізвища, що належать до війська:

  • Джура – зброєносець;
  • Компанієць – козак легкоконного Гетьманського полку;
  • Курінний – від слова “курінь”;
  • Отаманенко – так називали ватажка козаків, обраного голосуванням;
  • Сердюк – наймані піхотинці Запорізького війська;
  • Сотник – військове звання в Гетьманщині, УНР та УПА;
  • Хорунжий – прапороносець у Запорізькій Січі, пізніше – військове звання серед Українських січових стрільців та в УНР;
  • Чотар – молодший офіцер Українських січових стрільців.
  • Якщо у вас таке прізвище, то можливо хтось із предків належав до українського війська.

Козацькі прізвища

козацькі прізвища

Дуже багато прізвищ дісталися українцям з пори козацтва. Деякі прізвища означають рід занять, які виконував козак у Запорізькій Січі – Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко.

Деякі прізвища (Соломаха, Тетеря) означають види каші, які майже кожен день їли козаки.

Часто козакам в Січі давали прізвиська, що вказують на місце їхнього народження, що пізніше закріпилося в прізвищах Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Поліщук, Чугуївець, Волинський, Галицький тощо.

Іноді в козацьких прізвиськах закріплювалися особливості зовнішності воїна: Губенко, Горбініс, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.

До наших часів можна зустріти козацькі прізвища, які утворені з’єднанням кількох слів. Подібних антропонімів немає в інших слов’янських мовах: Убийвовк, Неїжборщ, Недайкаша, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс і т. д.

Дворянські українські прізвища

дворянські прізвища

Деякі прізвища свідчать про те, що в роду їхніх носіїв були представники знаті. У родовідних книгах українських дворян можна знайти такі дворянські прізвища:

  • Адамовичі;
  • Андрушевські;
  • Безбородьки;
  • Вернадські;
  • Галагани;
  • Гордієнки;
  • Дарагани;
  • Дорошенки;
  • Ждановичі;
  • Іскрицькі;
  • Кандиби;
  • Карпенки;
  • Криницькі;
  • Лазаревські;
  • Леонтовичі;
  • Максимовичі;
  • Овсієнки;
  • Остроградські;
  • Паскевичі;
  • Полуботки;
  • Самойловичі;
  • Стороженки;
  • Сулими;
  • Тарновські;
  • Уманці;
  • Ханенки;
  • Щербані;
  • і багато інших.

Цей список не враховує знатні роди часів Запорізького війська, оскільки в ті часи ще не вівся письмовий облік української знаті.

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