Українські прізвища, які походять від козаків та знаті – перевірте своє

Українські прізвища, які походять від козаків та знаті. Перевірте, можливо, серед них є і ваше.

Українці здавна відображали свій рід занять у родових іменах. Наприклад, найпопулярніші українські прізвища, такі як Шевченко, Маляренко, Коваленко, Мельник, Ковальчук та Бондаренко, належать до певних професій.

НСН з посиланням на УНІАН називає прізвища, які вказують на походження від військових чинів, запорізьких козаків або дворянських родів.

Прізвища військових чинів

Деякі прізвища вказують на те, що серед їхніх носіїв в минулому могли бути військові і володарі військових звань. В Україні зустрічаються такі прізвища, що належать до війська:

Джура – зброєносець;

Компанієць – козак легкоконного Гетьманського полку;

Курінний – від слова “курінь”;

Отаманенко – так називали ватажка козаків, обраного голосуванням;

Сердюк – наймані піхотинці Запорізького війська;

Сотник – військове звання в Гетьманщині, УНР та УПА;

Хорунжий – прапороносець у Запорізькій Січі, пізніше – військове звання серед Українських січових стрільців та в УНР;

Чотар – молодший офіцер Українських січових стрільців.

Якщо у вас таке прізвище, то можливо хтось із предків належав до українського війська.

Козацькі прізвища

Дуже багато прізвищ дісталися українцям з пори козацтва. Деякі прізвища означають рід занять, які виконував козак у Запорізькій Січі – Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко.

Деякі прізвища (Соломаха, Тетеря) означають види каші, які майже кожен день їли козаки.

Часто козакам в Січі давали прізвиська, що вказують на місце їхнього народження, що пізніше закріпилося в прізвищах Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Поліщук, Чугуївець, Волинський, Галицький тощо.

Іноді в козацьких прізвиськах закріплювалися особливості зовнішності воїна: Губенко, Горбініс, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.

До наших часів можна зустріти козацькі прізвища, які утворені з’єднанням кількох слів. Подібних антропонімів немає в інших слов’янських мовах: Убийвовк, Неїжборщ, Недайкаша, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс і т. д.

Дворянські українські прізвища

Деякі прізвища свідчать про те, що в роду їхніх носіїв були представники знаті. У родовідних книгах українських дворян можна знайти такі дворянські прізвища:

Адамовичі;

Андрушевські;

Безбородьки;

Вернадські;

Галагани;

Гордієнки;

Дарагани;

Дорошенки;

Ждановичі;

Іскрицькі;

Кандиби;

Карпенки;

Криницькі;

Лазаревські;

Леонтовичі;

Максимовичі;

Овсієнки;

Остроградські;

Паскевичі;

Полуботки;

Самойловичі;

Стороженки;

Сулими;

Тарновські;

Уманці;

Ханенки;

Щербані;

і багато інших.

Цей список не враховує знатні роди часів Запорізького війська, оскільки в ті часи ще не вівся письмовий облік української знаті.

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