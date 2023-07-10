Українські прізвища, які походять від козаків та знаті – перевірте своє

Українські прізвища, які походять від козаків та знаті. Перевірте, можливо, серед них є і ваше.
Українці здавна відображали свій рід занять у родових іменах. Наприклад, найпопулярніші українські прізвища, такі як Шевченко, Маляренко, Коваленко, Мельник, Ковальчук та Бондаренко, належать до певних професій.
НСН з посиланням на УНІАН називає прізвища, які вказують на походження від військових чинів, запорізьких козаків або дворянських родів.
Прізвища військових чинів
Деякі прізвища вказують на те, що серед їхніх носіїв в минулому могли бути військові і володарі військових звань. В Україні зустрічаються такі прізвища, що належать до війська:
- Джура – зброєносець;
- Компанієць – козак легкоконного Гетьманського полку;
- Курінний – від слова “курінь”;
- Отаманенко – так називали ватажка козаків, обраного голосуванням;
- Сердюк – наймані піхотинці Запорізького війська;
- Сотник – військове звання в Гетьманщині, УНР та УПА;
- Хорунжий – прапороносець у Запорізькій Січі, пізніше – військове звання серед Українських січових стрільців та в УНР;
- Чотар – молодший офіцер Українських січових стрільців.
- Якщо у вас таке прізвище, то можливо хтось із предків належав до українського війська.
Козацькі прізвища
Дуже багато прізвищ дісталися українцям з пори козацтва. Деякі прізвища означають рід занять, які виконував козак у Запорізькій Січі – Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко.
Деякі прізвища (Соломаха, Тетеря) означають види каші, які майже кожен день їли козаки.
Часто козакам в Січі давали прізвиська, що вказують на місце їхнього народження, що пізніше закріпилося в прізвищах Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Поліщук, Чугуївець, Волинський, Галицький тощо.
Іноді в козацьких прізвиськах закріплювалися особливості зовнішності воїна: Губенко, Горбініс, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.
До наших часів можна зустріти козацькі прізвища, які утворені з’єднанням кількох слів. Подібних антропонімів немає в інших слов’янських мовах: Убийвовк, Неїжборщ, Недайкаша, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс і т. д.
Дворянські українські прізвища
Деякі прізвища свідчать про те, що в роду їхніх носіїв були представники знаті. У родовідних книгах українських дворян можна знайти такі дворянські прізвища:
- Адамовичі;
- Андрушевські;
- Безбородьки;
- Вернадські;
- Галагани;
- Гордієнки;
- Дарагани;
- Дорошенки;
- Ждановичі;
- Іскрицькі;
- Кандиби;
- Карпенки;
- Криницькі;
- Лазаревські;
- Леонтовичі;
- Максимовичі;
- Овсієнки;
- Остроградські;
- Паскевичі;
- Полуботки;
- Самойловичі;
- Стороженки;
- Сулими;
- Тарновські;
- Уманці;
- Ханенки;
- Щербані;
- і багато інших.
Цей список не враховує знатні роди часів Запорізького війська, оскільки в ті часи ще не вівся письмовий облік української знаті.
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