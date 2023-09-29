Вранці окупанти обстріляли Херсон, поранення отримали двоє працівників комунального підприємства – розпочато розслідування

Про це розповідає НСН з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти зранку обстріляли Херсон – важко поранені комунальники

За даними слідства, 29 вересня 2023 року близько 8:30 години військові рф вкотре обстріляли місто Херсон.

За попередніми даними, двоє працівників комунального підприємства, отримали важкі поранення, їх госпіталізовано.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру.

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією держави-агресора.

Ще новини України: Армія РФ завдала ракетного удару по Миколаєву рано вранці 29 вересня