Армія РФ завдала ракетного удару по Миколаєву рано вранці 29 вересня. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає НСН.

Зранку, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок цього сталося займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45. Детальна інформація уточнюється.

Безпекова ситуація у Миколаївському районі

Вчора, 28 вересня, о 08:12 ворог здійснював артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Сьогодні, 29 вересня, о 03:59 ворог здійснив артилерійські обстріли населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Пожежу ліквідовано – без жертв, постраждалих та руйнувань.

У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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