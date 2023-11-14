Ворог вдарив по Нікополю трьома дронами 14 листопада: загинув хлопець, поранено пенсіонера

Ворог вдарив по Нікополю на Дніпропетровщині трьома дронами 14 листопада. Є загиблий і поранений. Про це НСН повідомляє, посилаючись на ДніпроОВА, міську раду і прокуратуру.

Російські терористи вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе. Постраждав 72-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості. На жаль, є й загиблий. Співчуття рідним… Ганьба окупантам, які воюють з мирними. Яких збитків завдав ворог – уточнюємо, – написав начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

Згодом міський голова Нікополя Олександр Саюк підтвердив атаку, повідомивши, що внаслідок неї загинув 26-річний хлопець.

Прокуратура розпочала розслідування.

За процесуального керівництва прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 14 листопада збройні сили рф атакували безпілотними літальними апаратами м. Нікополь Дніпропетровської області.

Загинув місцевий мешканець, ще один чоловік отримав осколкові поранення.

Пошкоджень зазнали приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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