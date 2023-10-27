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Тег:
ВійнаДніпро

Армія рф обстріляла Нікополь: поранила 5-річну дитину і жінку, багато руйнувань

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Армія рф обстріляла Нікополь: поранила 5-річну дитину і жінку, багато руйнувань
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Армія рф обстріляла Нікополь 27 жовтня вдень. Серед поранених 5-річна дитина, передає НСН, посилаючись на ОВА, міську владу і прокуратуру.

«Ворог вгатив по Нікополю з артилерії. Постраждала дитина. Хлопчику лише 5 років! А ще – 58-річна жінка. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості», повідомив начальник Дніпро ОВА Сергій Лисак.

Окрім того, пошкоджено10 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена. Ще 13 – потрощені. Побиті 20 сонячних панелей та авто. Понівечені й лінії електропередач.

Інформація ще уточнюється.

У міській раді закликають мешканців звертатися  до кол-центру, якщо потрібна допомога.

  • 0566696061 (з 7:00 до 19:00)
  • 0684952584 (з 7:00 до 19:00)
  • 0800504105 – цілодобово

«Будьте уважні, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, знаходьтеся в укриттях!», закликав міський голова Олександр Саюк

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, внаслідок чого були поранені люди і зруйнована цивільна інфраструктура  (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ворог вгатив по Нікополю: фото

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Ще новини України: Нікополь 6 жовтня весь день здригався від вибухів: постраждала жінка, багато руйнувань

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