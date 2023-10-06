Нікополь 6 жовтня весь день здригався від вибухів: постраждала жінка, багато руйнувань

Нікополь 6 жовтня весь день здригався від вибухів. Ворог бив дронами-камікадзе і артилерією. Постраждала жінка, багато руйнувань. Про це повідомляють очільники Дніпропетровської області і самого міста, передає НСН.

У Нікополі було гучно протягом усього дня. Ворог поцілив по місту чотирма дронами-камікадзе. Й тричі накривав його артилерійським вогнем. Осколкові поранення отримала 44-річна жінка. Її госпіталізували.

Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт та готель. Понівечені 2 приватні будинки, кілька авто і лінія електропередач.

Міський голова Олександр Саюк розповів, що служби продовжують усувати наслідки обстрілів, допомагають нікопольцям. Комунальні підприємства виконують свої функції.

Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Хочу побажати доброго вечора, спокійної ночі. Тримаймось, ми разом! Все буде Україна! – додав Саюк

Нікополь 6 жовтня весь день здригався від вибухів: фото

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