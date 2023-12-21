Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаДонецьк

Окупанти скинули дві бомби на Торецьк – троє загиблих, багато поранених (фото)

Адмін сайту
Окупанти скинули дві бомби на Торецьк – троє загиблих, багато поранених

Окупанти скинули дві бомби на Торецьк у Донецькій області. Загинули і отримали поранення люди. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає НСН.

21 грудня 2023 року, о 12:00, російська армія завдала два авіаудари по м. Торецьку. Тип засобів ураження, який використали загарбники, наразі встановлюється.

Зброя поцілила по об’єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків 41, 42, 45 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули.

Окупанти скинули дві бомби на Торецьк – троє загиблих, багато поранених

Окупанти скинули дві бомби на Торецьк – троє загиблих, багато поранених

Ще п’ятеро працівників двох підприємств зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Потерпілих віком від 33 до 54 років доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ще новини України: Троє загиблих і вісім поранених: окупанти 91 раз за добу обстріляли Херсонщину

Корисні посилання дивіться нижче

Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×