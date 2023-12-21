Окупанти скинули дві бомби на Торецьк – троє загиблих, багато поранених

Окупанти скинули дві бомби на Торецьк у Донецькій області. Загинули і отримали поранення люди. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає НСН.

21 грудня 2023 року, о 12:00, російська армія завдала два авіаудари по м. Торецьку. Тип засобів ураження, який використали загарбники, наразі встановлюється.

Зброя поцілила по об’єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків 41, 42, 45 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули.

Ще п’ятеро працівників двох підприємств зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Потерпілих віком від 33 до 54 років доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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