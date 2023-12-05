Росіяни знову вдарили по Херсону: вбили цивільних

Росіяни знову вдарили по Херсону 5 грудня. На жаль, є жертви. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає НСН.

Попередньо відомо про загибель двох осіб та одного пораненого.

Як повідомляв начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, ПТРК, танків, БПЛА та авіації, з них – 1 ракетний.

По місту Херсон ворог випустив 22 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; кінотеатр, дошкільний навчальний заклад, територію підприємства, а також притулок для тварин у Херсоні; підприємство у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 – дістали поранення.

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