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ВійнаХерсон
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Росіяни знову вдарили по Херсону: вбили цивільних

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Росіяни знову вдарили по Херсону: вбили цивільних
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Росіяни знову вдарили по Херсону 5 грудня. На жаль, є жертви. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає НСН.

Попередньо відомо про загибель двох осіб та одного пораненого.

Росіяни знову вдарили по Херсону: вбили цивільних

Росіяни знову вдарили по Херсону: вбили цивільних

Як повідомляв начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, ПТРК, танків, БПЛА та авіації, з них – 1 ракетний.

По місту Херсон ворог випустив 22 снаряди.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; кінотеатр, дошкільний навчальний заклад, територію підприємства, а також притулок для тварин у Херсоні; підприємство у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 – дістали поранення.

Ще новини України: На Херсонщині окупанти обстріляли житлові квартали і завод. 2 людини загинуло, ще 8 поранено

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