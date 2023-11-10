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Тег:
ВійнаХерсон

На Херсонщині окупанти обстріляли житлові квартали, церков та дитсадок. 2 людини загинули

Журналіст
На Херсонщині окупанти обстріляли житлові квартали, церков та дитсадок, 2 людини загинули1
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За минулу добу на Херсонщині окупанти обстріляли житлові квартали, церков, дитсадок та ліцей. Загинули дві людини.

Про це зранку 10 листопада повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує НСН.

За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА, АГС,ВКК, ЗУ-23-2 та авіації, з них – 1 ракетний.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; церкву та магазин у Бериславському районі; дошкільний навчальний заклад, церкву та гаражний кооператив у Херсоні”, йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 – дістали поранення.

Вночі окупанти обстріляли Станіслав.

“Під вогонь вчергове потрапив місцевий ліцей. Є пошкодження приміщення”, зазначили у Херсонській ОВА.

На Херсонщині окупанти обстріляли житлові квартали, церков та дитсадок, 2 людини загинули

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