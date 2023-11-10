5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
SocВійна

Нічна повітряна атака на Україну 10 листопада – все, що відомо

Адмін сайту
Нічна повітряна атака на Україну 10 листопада – все, що відомо
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака на Україну 10 листопада. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал оновлюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 10 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та керованими авіаційними ракетами.

Загалом було випущено шість ударних БпЛА “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Нічна повітряна атака на Україну 10 листопада – все, що відомо

Нічна повітряна атака на Україну 10 листопада: ситуація в регіонах

Дніпропетровська область

Вночі окупанти  спрямували ракету на нашу область. Її збили над Дніпровським районом. Про це повідомляють в ОВА.

Київська область

Над Київщиною працювала ППО

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги, – повідомляли вночі в обласній військовій адміністрації

Миколаївська область

Вночі, 10 листопада, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ударний БпЛА типу «Shahed 131/136». Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Ще новини України: Нічна повітряна атака на Україну: збили всього 4 з 17, є загиблі– все, що відомо

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×