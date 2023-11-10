Нічна повітряна атака на Україну 10 листопада – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака на Україну 10 листопада. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал оновлюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 10 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та керованими авіаційними ракетами.

Загалом було випущено шість ударних БпЛА “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Нічна повітряна атака на Україну 10 листопада: ситуація в регіонах

Дніпропетровська область

Вночі окупанти спрямували ракету на нашу область. Її збили над Дніпровським районом. Про це повідомляють в ОВА.

Київська область

Над Київщиною працювала ППО

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги, – повідомляли вночі в обласній військовій адміністрації

Миколаївська область

Вночі, 10 листопада, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ударний БпЛА типу «Shahed 131/136». Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

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