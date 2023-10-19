Нічна повітряна атака на Україну: збили всього 4 з 17, є загиблі– все, що відомо

Повітряна атака на Україну в ніч з 18 на 19 жовтня призвела до загибелі людей і руйнувань. Повітряна тривога лунала у низці областей нашої країни. У декількох регіонах було чутно вибухи. На жаль, є влучання, а збити ворожих цілей вдалося мало. НСН розповість все, що відомо про атаки. Матеріал доповнюється.

Що говорять у Повітряних Силах

За даними Повітряних Сил, з 20.00 18 жовтня по 5.00 19 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу “Shahed”, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу:

5 балістичних ракет Іскандер М;

1 зенітна керована ракета С-300;

1 керована авіаційна ракета Х-59;

1 крилата ракета (тип уточнюється);

9 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Атаковано об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі:

одну керовану авіаційну ракету Х-59;

три ударні БпЛА “Shahed-136/131”.

Нічна повітряна атака на Україну: ситуація в регіонах

Миколаївщина

О 20:30 ворог завдав ракетного удару по одному з населених пунктів Миколаївського району

Загинули дві особи, їх тіла деблокували рятувальники з-під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування, одна особа поранена.

Унаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство.

Як повідомив очільник ОВА Віталій Кім, 19 жовтня о 00:55 Миколаїв знову зазнав ракетного удару. Внаслідок цього виникла пожежа неексплуатуємої складської будівлі на території одного з підприємств. Також вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич уточнив, що внаслідок удару є вибиті вікна щонайменше у трьох багатоквартирних будинках. Бригада комунальників вже отримала будматеріали і виїхала на місце.

Мешканці цих будинків, на щастя, не постраждали. Співробітники адміністрації району ще оглядають територію.

Сумщина

В ніч проти 19 жовтня російський ударний безпілотник типу Shahed влучив в об’єкт інфраструктури в місті Суми. Про це повідомила у Telegram Сумська обласна військова адміністрація.

Тут кажуть, що на місці влучання працюють всі екстрені служби та військова адміністрація.

Дніпропетровщина

Пізно ввечері ворог вдарив по Павлограду. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об’єкті. Люди неушкоджені.

Під ранок військові з ПвК “Схід” збили ще одну ракету над Криворізьким районом.

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