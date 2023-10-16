Нічна повітряна атака 16 жовтня: били різною зброєю з різних напрямків, є постраждалі

Росіянами була здійснена чергова нічна повітряна атака 16 жовтня. НСН розповість все, що відомо станом на даний момент про неї. Матеріал доповнюється.

Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети “Іскандер-М” та ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється, – йдеться в повідомленні Генштабу

У Повітряних Силах уточнюють, що уночі 16 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети «Іскандер М», п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, шахеди противник направив у різних напрямках, зокрема на захід.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 “Shahed-136/131”.

Нічна повітряна атака 16 жовтня: ситуація в регіонах

Полтавщина

Вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БпЛА. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає.

Дніпропетровщина

За даними начальника ОВА Сергія Лисака, вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПвК “Схід”. Інша поцілила по території Дніпровського району.

Хмельниччина

На території регіону пролунали вибухи цієї ночі. Хмельничани в коментарях у місцевих пабліках повідомляли про проліт ворожих “мопедів” над будинками і звуки, властиві безпілотникам.

Уранці перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив, що цієї ночі ворог атакував область “шахедами”.

В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає, – додав посадовець.

Протиповітряній обороні за роботу і захист подякував і Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

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