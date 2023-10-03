Нічна повітряна атака 3 жовтня – все, що відомо

Ворогом була здійснена нічна повітряна атака 3 жовтня. НСН розповість все, що про неї відомо. Матеріал доповнюється. Переважну частину ворожих цілей було збито нашою ППО, але, на жаль, є і влучання.

Інформація від Повітряних Сил

Уночі 3 жовтня 2023 року російські окупанти атакували 31 ударним БпЛА «Shahed» та крилатою ракетою «Іскандер-К».

Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: «шахедів» – із мису Чауда, КР «Іскандер-К» – з району Джанкой.

У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп.

Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей:

29 «Shahed-131/136»;

1 крилату ракету «Іскандер-К».

Нічна повітряна атака 3 жовтня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Сьогодні вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину шахеди і крилату ракету. Захисники з ПвК “Схід” та інших складових Сил оборони збили ракету і 13 ворожих безпілотників. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак.

На жаль є і влучання на території підприємства у Павлограді. Постраждали дві виробничі будівлі. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили

У Дніпрі через падіння уламків сталося дві пожежі, одна на приватному підприємстві, друга – на території гаражного кооперативу. Пошкоджений автомобіль. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.

За даними, ПК “Схід”, у ході відбиття повітряного удару противника збито 13 БпЛА Shahed-131/136 та 1 крилату ракету – імовірно Іскандер К.

12 БпЛА та 1 КР збито в Дніпровському районі, 1 БпЛА – в Павлоградському.

Миколаївська та Одеська області

У небі над Одеською та Миколаївською областями цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони було збито 17 ворожих дронів-камікадзе типу “Шахед” під час відбиття чергової повітряної атаки російських окупантів.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ та голову Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма.

У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”, – розповів Віталій Кім

Крім того, ще один баражуючий боєприпас іранського виробництва ліквідував один із підрозділів ВМС у небі над Одеською областю

На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України було збито дрон-камікадзе “SHAHED-136”, – розповіли військові

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