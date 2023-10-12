Нічна повітряна атака 12 жовтня: ворог бив «Шахедами», є влучання – все, що відомо

Ворогом вчергове була здійснена нічна повітряна атака 12 жовтня. Більшість російських дронів вдалося збити, але є влучання, руйнування і постраждалі. НСН розповість все, що відомо про атаку на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Генштабу ЗСУ

У ніч на 12 жовтня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з північного та південного напрямків – Білгородська область (рф) та із мису Чауда (ТОТ Крим), – повідомляють у Генштабі ЗСУ

Усього зафіксовано пуски 33 «шахедів». Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.

До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 28 «Shahed-131/136».

Нічна повітряна атака 12 жовтня: ситуація в регіонах

Одеська область

Зокрема, росіяни знову атакували Одеську область. БПЛА помітили в Ізмаїльському районі, розташованому на кордоні з Румунією. За попередньою інформацією, є влучання у припортовій зоні. Також внаслідок атаки постраждали приватні будинки, подекуди зайнялися пожежі. За попередніми даними, внаслідок обстрілу було поранено людину.

«Наші сили ППО збили 10 “шахедів” над Одещиною, проте, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано. Постраждала одна людина. Жінка 1935 р.н. отримала термічні опіки», – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Ось так було на Одещині цієї ночі.

Миколаївщина і Черкащина

Очевидці на Миколаївщині та Черкащині також повідомили про вибухи. Чи відбулися влучання дронів, чи це була робота ППО, місцеві ОВА поки що не уточнюють.

Дніпропетровщина

Над Дніпропетровщиною вночі було збито один ворожий дрон. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Харківщина

Окрім того, у ніч на 12 жовтня окупанти здійснили ракетний удар на Харківщині. В результаті атаки було пошкоджено житловий будинок.

«Є попередня інформація про влучання по приватному житловому будинку. Наразі є відомо про одного пораненого та пожежу на місці “прильоту”», – повідомив мер міста Ігор Терехов

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, постраждалий отримав осколкові поранення. Після обстрілу за допомогою медиків звернулася жінка із гострою реакцією на стрес.

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