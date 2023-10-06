Нічна повітряна атака 6 жовтня: є влучання, виникли пожежі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 6 жовтня. НСН розповість все, що відомо про неї і її наслідки на даний момент. Матеріал доповнюється.

Цієї ночі росіяни знов масовано атакували дронами. Кілька груп ударних БпЛА типу “Shahed-131/136” ворог спрямував з Криму по різних регіонах України. Вибухи пролунали в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Харківській областях.

Інформація від ОК “Південь”

11 дронів силами протиповітряної оборони знищено на Півдні: 3 – Одещина, 8 – Миколаївщина.

Про це повідомили в пресцентрі Сил оборони Півдня України.

Використовуючи тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.

Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав’я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено.

Також відомо про один збитий дрон на Дніпропетровщині і про 7 знищених БПЛА на Черкащині.

Цієї ночі ворог знову цілив по об’єктах Черкаської області, проте наші оборонці дали гідну відсіч. Відтак в небі над Черкаським районом знищили сім шахедів противника. Минулось без потерпілих і значних руйнацій інфраструктури, – повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець

Зупинення роботи переправи

Тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску «Орлівка». Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Наразі там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру. В результаті нападу люди не постраждали.

«Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Румунії», – прокоментували в ДПСУ

Ось так горіла уражена ворогом інфраструктура сьогодні вночі на Одещині.

Нічна повітряна атака 6 жовтня: узагальнена інформація від Повітряних Сил

За даними Повітряних Сил, як і минулої доби, у ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська вчергове атакували із мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БпЛА типу «Shahed».

Зафіксовано пуски 33 «шахедів», які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.

До відбиття повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 «Shahed-131/136», зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.

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