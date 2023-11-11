На Херсонщині окупанти обстріляли житлові квартали і завод. 2 людини загинуло, ще 8 поранено

За минулу добу на Херсонщині окупанти обстріляли житлові квартали і завод, внаслідок чого загинули дві людини.

Про це зранку 11 листопада повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує НСН.

Ворог здійснив 121 обстріл за добу, випустивши 696 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 15 снарядів.

По місту Херсон ворог випустив 15 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пункт незламності та завод у Бериславському районі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 – дістали поранення.

Як зазначили в Херсонській МВА, Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 14 разів, російський ворог використав для цього 77 снарядів.

Ураження зафіксовані у Антонівці, Садовому, Степанівці, Херсоні та Зеленівці.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу 1 людина, на жаль, загинула, ще один чоловік зазнав поранень середнього ступеня тяжкості. Постраждалому надана медична допомога.

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