Нічна повітряна атака 11 листопада: скільки збили, де влучання – все що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 11 листопада. Росіяни почали атакувати ще звечора. Тривога лунала у багатьох областях, а у деяких мешканці чули вибухи. НСН розповість все, що відомо станом на зараз. Матеріал доповнюється..
Що кажуть у Повітряних Силах
З 19.00 10 листопада по 03.00 11 листопада 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів, – повідомляють у Повітряних Силах України
Зокрема під час удару застосовано:
31 ударний БпЛА “Shahed-136/131” із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ- рф та мис Чауда -ТОТ Крим;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;
- протикорабельну ракету П-800 “Онікс” – з окупованого Криму;
- зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської народної республіки.
До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА “Shahed-136/131”.
Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.
Нічна повітряна атака 11 листопада: ситуаця в регіонах
Дніпропетровщина
Вночі 11 листопада ворог масовано атакував Дніпропетровщину дронами.
П’ять безпілотників збили наші оборонці – у Павлоградському, Кам’янському, Дніпровському та Криворізькому районах.
Але два “шахеди” поцілили по будівлі. Є руйнування. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали.
Одещина
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що ворог атакував Одеську область спочатку ракетами, пізніше – дронами.
Робота протиповітряної оборони була також результативною – 4 безпілотники ми збили. На жаль, не вдалось уникнути влучань, та вони відбулись по будівлях, що не використовуються
– розповіла Гуменюк.
За її словами, люди не постраждали. Проте окупанти продовжуватимуть терор та атаки навіть тоді, якщо в них не вистачатиме зброї. Зокрема, окупанти здійснюватимуть хоча б часткові удари, щоб підтримати рівень напруги.
Київщина
Ворожі безпілотники атакували Київ вночі 11 листопада, та всі були знищені.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
За попередніми даними, у столиці минулось без жертв та руйнувань. У КМВА вважають, що так ворог перевіряє систему ППО Києва.
Харківщина
У Харківській області в ніч на суботу працювала ППО.
До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, окупанти атакують «шахедами». Наші сили ППО вже результативно працюють, – попередив о 22:35 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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