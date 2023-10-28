Внаслідок обстрілу центру Херсона поранено 7 людей

Внаслідок обстрілу центру Херсона, що стався увечері 27 жовтня, поранено 7 людей. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

Ввечері від потужного вибуху здригнулось все місто. Ворог поцілив в самий центр Херсона.

Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Подальше лікування – амбулаторне.

Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Проте ушкодження легкі, їм надано допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися.

На місці влучання зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування – трьох, а 10 осель – пошкоджені.

Рятувальники повідомляють, що одразу прибули на місце події. В одному з будинків було заблоковано двох жінок, 76 та 83 років. Надзвичайники евакуювали їх з приміщення.

Також від вибуху виникла пожежа зруйнованих конструкцій будинків, яку вогнеборці швидко ліквідували.

Під вогнем був і Берислав. Там травмований чоловік 62 років. У нього вибухова травма та множинні садна. Йому на місці надана допомога.

Усього за минулу добу противник здійснив 90 обстрілів Херсонщини, випустивши 516 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації, один з них – ракетний.

По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

Зафіксовано 15 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському районі.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі та магазини у Херсоні.

Через російську агресію 11 людей у Херсонській області дістали поранення.

Сьогодні вранці у центрі Херсона знову лунають вибухи. Вже повідомляють про руйнування.

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі були пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко,

‘Є одна поранена. 80-річна жінка отримала травми голови та струс мозку. Їй надана медична допомога’, – йдеться у повідомленні.

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