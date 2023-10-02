Цивільному відірвало ногу, поранено двох патрульних – жахливий обстріл Херсона 2 жовтня (фото, відео)

ОНОВЛЕНО. Окупанти влаштували жахливий обстріл Херсона 2 жовтня вранці. Поранення отримали четверо людей, у тому числі двоє поліцейських. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає НСН.

Ворог продовжує засипати Херсон артилерією. Під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний, – написав Клименко

Він додав, що, крім того під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані.

Також відомо про четвертого потерпілого. Він отримує допомогу лікарів. Його травми нетяжкі.

Щодня Херсон обстрілюють. Щодня поліція та рятувальники поряд з людьми. Ціною власного здоров’я та подекуди життя, – написав Ігор Клименко

ОНОВЛЕНО: на жаль, стало відомо, що у Херсоні помер один із патрульних поліцейських, які дістали поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу міста. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Лікарі боролися за життя, але, на жаль, один із патрульних поліцейських помер на операційному столі…, – написав Білошицький на сторінці фейсбуці

Жахливий обстріл Херсона 2 жовтня: фото, відео

А на світлинах нижче ліквідація пожежі на транспортному підприємстві та території автосервісу у Херсоні, що виникла внаслідок ранкової ворожої атаки. Загорілась будівля та 7 автомобілів.

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу..

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