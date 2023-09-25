Обстріли Херсона і Берислава 25 вересня: багато загиблих і постраждалих (фото, відео)

Окупанти не припиняють обстріли Херсона і області. Терор стає все жорсткішим і безжальнішим. Росіяни скидають бомби на голови мирних людей і застосовують важку артилерію. Сьогодні в області, на жаль, багато загиблих, поранених і руйнувань, передає НСН.

З самого ранку 25 вересня російська авіація атакувала Берислав. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучили по будівлі житлово-експлуатаційної контори.

Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.

Через російський авіаудар по ЖЕКу у Бериславі загинули троє людей.Травми несумісні з життям отримав 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні. Ще двоє людей були поранені. 55-річний чоловік знаходився у вкрай тяжкому стані. У нього діагностували перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. На жаль, згодом стало відомо, що він помер. Лікарі боролися за його життя зранку, але поранення виявилися надто тяжкими.

Фото наслідків обстрілів Берислава

Ближче до вечора окупанти вчергове обстріляли Херсон з артилерії. Унаслідок масивного обстрілу житлових кварталів загинуло троє людей – два чоловіка та жінка. Вони знаходились на вулиці.

Наразі відомо про ще двох містян, які отримали поранення, їх госпіталізовано. Дані уточнюються.

Пошкоджено житлові будинки, торгівельні точки, автотранспорт.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Наслідки обстрілу Херсона: фото і відео

Обстріли Херсона і області не вщухають: мешканців закликають евакуюватися

Аби врятувати родини з дітьми від атак російських терористів, оголошено обовʼязкову евакуацію з низки прибережних громад.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін звернувся до мешканців:

Я б дуже хотів, аби сімʼї, які залишаються у небезпечних населених пунктах, поставили собі одне просте питання: “Чи хочу я бачити щасливими, здоровими та живими своїх дітей?”. Не думайте про те, куди ви поїдете, де знайти житло, чи вистачатиме грошей. Про це вже подумали ми й готові допомоги. Зробіть єдиний правильний вибір і зверніться до обласного контактного центру: 0 800 101 102, – сказав він

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