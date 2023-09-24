Обстріли Херсонщини 24 вересня – є загиблі і поранені, понівечено дитсадок (фото)

Окупанти продовжують обстріли Херсонщини 24 вересня. На жаль, є загиблі і поранення, а також руйнування. Про це повідомляє, зокрема, Херсонська обласна прокуратура, передає НСН.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, зранку 24 вересня російські військові здійснили авіаудари по низці населених пунктів Бериславського району.

Попередньо, у місті районного значення та одному із сіл загинуло двоє цивільних осіб. Щонайменше троє людей, серед яких поліцейський, отримали поранення.

Також близько 12:00 ворожі війська з артилерії почали обстрілювати місто Херсон.

На цей час відомо про чотирьох поранених містян, двох з них госпіталізовано. Дані уточнюються.

Пошкоджено приватні будинки, квартири, дитячий садок.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки чергового воєнного злочину рф.

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