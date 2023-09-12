12 вересня поліція повідомила про підозру жінці , яка стала учасницею інциденту у Дніпрі, під час якого патрульний смертельно поранив агресивного чоловіка. Їй загрожує до 2 років тюрми.

Про це НСН інформує з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

23-річній Тетяні Патинці інкримінують опір працівникам поліції.

За це може загрожувати штраф від 17 до 68 тисяч гривень, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 4 років, або позбавлення волі до 2 років.

«12 вересня слідчі ГУНП в Дніпропетровській області вручили фігурантці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.)», йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних. За результатами жінці можуть оголосити додаткову підозру.

Стрілянина у Дніпрі. Що відомо

29 серпня правоохоронці у Дніпрі зупинили для перевірки автівку, в якій перебували чоловік, жінка і двоє дітей.

За даними правоохоронців, після зупинки авто чоловік поводився агресивно. Патрульний застосував проти порушника табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення.

Державне бюро розслідувань наразі перевіряє, наскільки правомірним було застосування зброї.

На відео, яке ширили в мережі, було видно, що жінка теж брала участь у конфлікті. Після того, як чоловік штовхнув на землю патрульного, вона вдарила поліціянтку. Тоді до патрульної підбіг чоловік і, ймовірно, вдарив, від чого та закричала. Майже в цю мить пролунали три постріли, які здійснив її колега, смертельно поранивши чоловіка.

Патрульна поліція 30 серпня опублікувала кадри з двох нагрудних камер патрульних і камер фотовідеофіксації дорожнього руху. На відео зафіксована погоня, момент зупинки автомобіля та подальший конфлікт із застосуванням поліціянтами зброї. Відео свідчить, що за кермом перебував чоловік, а після зупинки на водійському сидінні опинилася жінка.

Згодом «Схеми» опублікували розширене відео з двох нагрудних камер патрульних.

Патрульному було оголошено підозру за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 ККУ, що передбачає до 15 років ув’язнення. Суд вже обрав йому запобіжний захід: відправив під цілодобовий домашній арешт до 30 жовтня. Підозрюваний своєї провини не визнав.

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