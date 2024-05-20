Українці можуть отримати виплати на відновлення сільського господарства від Mercy Corps у 6 областях. Як подати заявку
Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps, за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета, продовжує Програму підтримки сільського господарства України.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Mercy Corps Ukraine
Виплати на відновлення сільського господарства можна отримати у 6 областях України – деталі
Грант до $75 000 на відновлення фермерського господарства можуть отримати українці на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей (за винятком районів, де тривають активні бойові дії, а також районів з обмеженим доступом або високим ризиком для життя та ведення бізнес-діяльності).
Програма включає наступні види підтримки:
- Фінансова допомога домогосподарствам, що здійснюють сільськогосподарську діяльність та дрібним фермерам;
- Фінансова допомога малому та середньому бізнесу у сфері сільського господарства.
Деталі та реєстрація за посиланням.
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