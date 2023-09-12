Як мер Дніпра Борис Філатов відреагував на свій арешт в росії

Мер Дніпра Борис Філатов відреагував на свій арешт в росії. Він зазначив, що вважає свій арешт «найвищим визнанням заслуг перед Україною», передає НСН.

Нагадуємо, Басманний суд Москви 11 вересня заочно заарештував міського голову Дніпра Бориса Філатова. На нього заведено справу про підбурювання до геноциду.

Реакція Філатова

Свою думку Борис Філатов висловив у Фейсбуці. Коментуючи рішення російського суду, він зазначив, що вважає свій арешт «найвищим визнанням заслуг перед Україною».

«Сьогодні мене заочно заарештував Басманний суд у Москві. Після того як їхній міністр закордонних справ особисто цитував мене на Радбезі ООН», пише Філатов.

За його словами, «суд на болотах» арештував простого міського голову одного з українських обласних центрів, а не вищого державного чиновника, керівника ВЦА чи парламентаря.

Питання до керівників українських силових відомств

Крім того, Філатов наголосив, що в нього залишається декілька відкритих питань до керівників українських силових відомств.

Чому сьогодні, посеред жахливої війни, коли потрібні максимальна консолідація сил, єдність і системна робота на спільний результат, у Дніпрі тривають переслідування муніципальних чиновників — підлеглих «воєнного злочинця» Філатова?

Чому жоден з керівників міських КП критичної інфраструктури не може виїхати на місце «прильоту» російської ракети, бо ДСР саджає їх під домашній арешт?

Чому в усіх структурних підрозділах мерії тривають беззмістовні та безкінечні обшуки?

Чому спецслужби підозрюють моїх підлеглих в оформленні фіктивних відряджень і фальшивих перетинах кордону?

«Мені не дають відповіді. То, може тоді простіше нас всіх запакувати і з усім гамузом відправити до Москви? Може, комусь від цього полегшає? Бо чи це, була, не робота на ворога — зображувати боротьбу з корупцією і захист інтересів держави, але при цьому фактично розгойдувати її зсередини?», додав Філатов.

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