Пожежа у Сумах – рятувальники на руках евакуювали матір з дитиною (відео)

Пожежа у Сумах сталась в житловому будинку. Працівники ДСНС на руках евакуювали з приміщення матір з дитиною.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Державну служби надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, 6 січня о 01:43 сталося загоряння на кухні одного із помешкань, утворилося сильне задимлення. Вогнеборці працювали у захисних апаратах.

Із квартири, де виникла пожежа, працівники ДСНС врятували мешканку 1999 р.н. з донькою 2019 р.н.

Маму та дитину на руках віднесли в безпечне місце. Госпіталізація їм не знадобилася.

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