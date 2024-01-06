Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ПодіїСуми

Пожежа у Сумах – рятувальники на руках евакуювали матір з дитиною (відео)

Журналіст
Пожежа у Сумах – рятувальники на руках евакуювали матір з дитиною (відео)3

Пожежа у Сумах сталась в житловому будинку. Працівники ДСНС на руках евакуювали з приміщення матір з дитиною.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Державну служби надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, 6 січня о 01:43 сталося загоряння на кухні одного із помешкань, утворилося сильне задимлення. Вогнеборці працювали у захисних апаратах.

Із квартири, де виникла пожежа, працівники ДСНС врятували мешканку 1999 р.н. з донькою 2019 р.н.

Маму та дитину на руках віднесли в безпечне місце. Госпіталізація їм не знадобилася.

Ще новини України: У Броварах загинула вся сім’я та кіт: деталі страшної смерті в приватному будинку під Києвом (фото)

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×