У Броварах загинула вся сім’я та кіт: деталі страшної смерті в приватному будинку під Києвом (фото)

У Броварах 6 січня були знайдені три тіла без ознак життя у приватному будинку. Подія сталась на вулиці Шолом-Алейхема. Попередньо – сім’я, що мешкала тут, померла від чадного газу, такі попередні висновки правоохоронців. На оприлюднених фото видно, що люди ще не спали, коли знепритомніли, разом з господарями помер також кіт. Про це повідомила поліція Київської області, передає НСН.

У Броварах загинула вся сім’я та кіт

Трьох людей без ознак життя було знайдено о 8:30, про це правоохоронцям повідомив сусід загиблих. Відомо, що в будинку проживала родина: 69-річний чоловік та його 64-річна дружина і 44-річна донька. Також на фото можна помітити померлого кота.

Всі вони, за попередніми даними, загинули від отруєння чадним газом. Остаточна причина смерті осіб буде відома після проведення відповідної експертизи. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Наразі на місці працюють правоохоронці, рятувальники, медики, представники газової служби. Причини трагедії буде встановлено після судово-медичної експертизи.

Отруєння чадним газом: як вчасно помітити симптоми

Смерть від чадного газу (оксид вуглецю, CO) відбувається через те, що цей газ конкурує з киснем за зв’язується з червоними кров’яними тільцями, утворюючи вуглекислий газ. Цей процес призводить до гіпоксії (недостачі кисню) організму, особливо серця та мозку.

Симптоми отруєння чадним газом можуть включати головний біль, запаморочення, слабкість, нудоту, блювоту, прискорене серцебиття та подразнення очей. Забруднення повітря чадним газом може призводити до швидкого загрозливого стану, оскільки цей газ абсорбується організмом дуже швидко.

Час від перших симптомів до смерті може значно варіюватися і залежить від різних факторів, таких як концентрація чадного газу в повітрі, тривалість впливу, а також відповідь організму. У деяких випадках, смерть може настати протягом кількох хвилин (при великих концентраціях газу).

Запобігти трагедії можна шляхом встановлення та регулярного обслуговування газових приладів, вентиляції, використання детекторів чадного газу, ізоляції джерел газу від вентиляційних систем тощо. Важливо проводити перевірки та обслуговування газових систем у будинках і слідкувати за всіма протиправними викидами чадного газу. Якщо є підозра на отруєння чадним газом, важливо відразу вивести людину на свіже повітря і викликати екстренну медичну допомогу.

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