Вбивство підлітка у фунікулері Києва: ексспівробітнику УДО загрожує довічне ув’язнення

Інформує сайт «новини України – НСН» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Того дня співробітники Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, рухаючись у вагоні фунікулера, почали чіплятися до пасажирів. В тому числі і неповнолітніх.

Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітки та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив голову скло, отримавши смертельний поріз шиї. Він помер на місці події.

Вбивство підлітка у фунікулері Києва

Затриманого чоловіка відразу відсторонили від виконання службових обов’язків. А його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

Під час розслідування слідчі Бюро встановили, що реєстрація життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували візиту на ч. 2 ст. 2 ст. 115 ККУ, яка передбачає довічне оформлення волі.

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